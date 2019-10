Elecciones 2019: autoridades del BCRA se reunirán para monitorear los resultados

Autoridades del Banco Central (BCRA) se reunirán esta noche, desde las 22, en la sede del organismo “para monitorear los resultados de la elección”. Así lo confirmaron esta tarde voceros de la entidad monetaria.

El encuentro se da en el marco de fuertes rumores respecto a la posibilidad de que el BCRA aplique un endurecimiento del control de capitales. Sin embargo, desde el organismo no brindaron mayores especificaciones respecto del motivo del cónclave.

Entre las especulaciones, se mencionó también que el Banco Central podía decretar un “feriado bancario” para el día lunes. Sin embargo, voceros del BCRA desestimaron esta posibilidad.

El control de capitales fue anunciado por el BCRA el 1 de septiembre último, con el objetivo de aminorar la fuga de divisas y mantener un mayor control de sus reservas. Pese a ello, desde la celebración de las PASO, el 11 de agosto último, las reservas se redujeron en u$s 22.806 millones. En ese período, pasaron de u$s 66.309 millones a u$s 43.603 millones.

Las reservas del BCRA sufrieron el viernes último una caída de u$s 1755 millones. Desde el organismo informaron, sin embargo, que "aproximadamente la mitad de la caída de las reservas de hoy (por el viernes) se puede explicar por el adelantamiento de dólares físicos a las diferentes entidades bancarias para que, en caso que los clientes los requieran, las sucursales cuenten con billetes disponibles".