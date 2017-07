El último kirchnerista del directorio del BCRA se defendió en el Congreso

Ayer, se reunió en el Senado una comisión para evaluar el desempeño y eventualmente recomendar la remoción del último director kirchnerista del Banco Central (BCRA), Pedro Biscay. La autoridad monetaria hizo un pedido de informe al Congreso a partir de los dichos de Biscay en la prensa, donde cuestionó la conducción de Federico Sturzenegger.

En el expediente que ayer analizó la comisión bicameral integrada por los macristas Federico Pinedo, Luciano Laspina y Eduardo Amadeo y los peronistas Eduardo Aguilar y Juan Manuel Abal Medina había varios artículos escritos y entrevistas de Biscay.

El director del BCRA se presentó ayer ante la bicameral para defenderse de las acusaciones. Según pudo saber El Cronista, asistentes a la reunión entendieron que no hay un argumento que justifique su remoción del cargo, ya que no existe ninguna regulación sobre la libre expresión de opiniones por parte de funcionarios del BCRA. De todos modos, la comisión cuyo dictámen no es vinculante volverá a reunirse el próximo miércoles.

Biscay tiene mandato hasta 2019 y es, junto con Sturzenegger, el único integrante del directorio de la autoridad monetaria que cuya designación fue ratificada por el Senado. El resto de los actuales directores están nombrados en comisión porque la cámara alta no trató sus pliegos.

Biscay recibió el apoyo de la Asociación Bancaria que calificó a la maniobra como una "represalia pues Biscay cuestiona la política desregulatoria del sistema que ejecuta Sturzenegger con complicidad del resto del Directorio". También se solidarizaron con Biscay varias organizaciones no gubernamentales, entre ellas, el CELS.

En plena disparada del dólar, el pasado 6 de julio, Biscay dio una entrevista a FM La Patriada donde acusó a Sturzenegger de estar "favoreciendo las ganancias del sistema financiero". También arremetió contra el régimen de metas de inflación, ya que consideró que su objetivo "no es tanto bajar la inflación sino bajar el salario".

Desde el entorno del funcionario cuestionado comentaron: "Él fundó su opinión sobre los movimientos financieros y monetarios de la Argentina y expresó sus dudas sobre la emisión de deuda, la inflación y los fines últimos de los cambios financieros, que implicaron 11 días de suba de la moneda extranjera".