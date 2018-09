El traslado a dólar por desarme de Lebac muestra riesgos limitados

Con el vencimiento de Lebac esta semana, el BCRA ha iniciado su segunda fase de desmantelamiento del instrumento. A pesar de que la gran cantidad de vencimientos de Lebac en cada subasta mensual implica riesgos de mayor presión sobre el tipo de cambio desde el equipo de Research de Banco Mariva identifican algunos factores que señalan que esos riesgos serían limitados.

Por un lado, desde el banco afirman que no se dio a conocer una cantidad específica de reservas de divisas que el Banco Central estaría dispuesto a sacrificar. “Sin embargo, destacamos que esta vez (es decir, la segunda fase del programa de desmantelamiento de Lebac) la autoridad monetaria confirmó que ya llegó a un acuerdo con el FMI que le permite proporcionar al mercado de divisas un nivel adecuado de recursos para contener un potencial aumento en la demanda de dólares”.

Por otro lado, desde Banco Mariva también señalaron que el rally del tipo de cambio (33% mes a mes) achicó notablemente el costo de reducción del stock de Lebac. “Como referencia, la cantidad de Lebac en poder de inversores no bancarios que se planea no renovar en la subasta de septiembre asciende a $ 150.00 millones, es decir, un 50% más que el vencimiento de agosto ($100 mil millones). Sin embargo, al medirlo en términos de dólares, el costo solo sería un 13% más alto”, destacan en el informe del Mariva.

“En general, seguimos creyendo que el desmantelamiento del stock de Lebac es saludable y, en última instancia, debería tener un efecto neto positivo. Una vez que el proceso haya finalizado, los instrumentos de deuda del BCRA solo estarán en manos de entidades bancarias, una base de tenedores más estable, lo que debería ayudar a mejorar la efectividad de la política monetaria”, afirmaron en el reporte del banco Mariva.

Aun así, los analistas realizaron una advertencia al destacar que “no hay magia en el proceso de desmantelamiento de la Lebac ya que implica una transferencia de riesgos y costos al Tesoro, a la vez que también dará como resultado un menor stock de reservas internacionales”.

Nery Persichini, Gerente de Inversiones de GMA Capital tiene una visión similar y, en ese sentido, señaló que el programa de cancelación de Lebac parece minúsculo al lado del "trabajo sucio" que hizo el tipo de cambio para mejorar el balance del Banco Central. “Por un lado, la depreciación de 53% del peso en 2018 (113% de aumento del precio del dólar) contribuyó licuar el valor de las Lebac y de los otros pasivos remunerados (Leliq y pases) medidos en moneda dura”.

Desde el inicio de la corrida cambiaria (fines de abril) hasta hoy, el stock de Lebac se contrajo desde u$s 61.000 millones a menos de u$s 15.000 millones. El total de pasivos remunerados cayó desde u$s 70.000 millones a USD 20.000 millones.

Asimismo, Persichini agrega que “desde abril, el ratio Lebac/reservas se contrajo desde 100% a 30% mientras que el stock de pasivos sobre reservas se desplomó desde 115% hasta 40%”.