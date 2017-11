El sector financiero no ve un cambio de tendencia en 2018 y confía que la economía seguirá creciendo

El sector financiero, reunido hoy en el marco del 10mo Encuentro de los Líderes, confía en que el año que viene no habrá un cambio de tendencia, por lo que la economía debería mantener la senda del crecimiento. Sin embargo, coincidieron que “no hay cambios mágicos de un día para otro”.

Para el presidente de Puente, Federico Tomasevich, “es evidente una reactivación en la mayoría de las industrias”, por lo que la tendencia que es clara, al igual que las perspectivas de crecimiento que, para ellos, "es muy importante”.

Sobre el mercado, Tomasevich apuntó que “el volumen de las transacciones creció y hay mucho más apetito por la Argentina". "No vemos que cambie la tendencia, ni el costo de financiamiento en dólares, si la tasa estadounidense tiene una leve suba porque nuestro mercado todavía es fronterizo”, añadió.

Para el presidente del Banco Provincia de Buenos Aires, Juan Curutchet, “la economía el año que viene debería seguir la senda del crecimiento, es buena la tendencia”. Sin embargo, indicó que también hay que asumir que “no hay cambios mágicos de un día para el otro”.

“Seguimos teniendo el problema de muchas décadas”, apuntó, al tiempo que consideró que las soluciones serán tan “graduales” como las medidas que viene tomando el Gobierno.

El CEO de Citibank, Julio Figueroa, no fue menos optimista al destacar que “desde afuera" están viendo a la Argentina "con muy buenos ojos". "Hoy no es difícil vender a Argentina afuera. Hay un buen diagnostico. La visión desde afuera es súper positiva, hay mucho apoyo para que a Argentina le vaya bien”, insistió.

Con la mirada ya puesta en el 2018, Figueroa proyectó un crecimiento por encima del 3% y se aventuró a pronosticar que también podría ser mayor de lo que se espera.

Con respecto a la inflación, el CEO del Citi planteó que, más allá del número, “lo importante es que la tendencia es a la baja”. Si bien dijo que “la inflación ha bajado menos de los que se esperaba, no cambia la tendencia" y apuntó que "habrá que ver como va a jugar en los próximos meses la suba de tarifas”. Tomasevich y Curutchet coincidieron, aunque el último aunque destacó que “ inflación núcleo, aunque sea chiquitín, sigue con tendencia a la baja”.

Los analistas también hicieron referencia al proyecto de reforma impositiva. Desde Puente plantearon que “no es positivo que se incrementen los impuestos, y esto es un impuesto". "Subir los impuestos para el país no lo vemos como auspiciosos, menos después de haber hecho una amnistía fiscal. No me parece elegante”, agregó.

“Más allá de que el Gobierno tiene que cubrir un déficit, tiene que haber una mejor recaudación. Sino la carga impositiva para los pocos que tributan es muy alta. Y la Argentina no es el único país de Latinoamérica para invertir”, planteó Tomasevich. “El proyecto es perfectible”, indicó.