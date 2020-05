El riesgo país volvió a la zona de 3000 puntos, pero sigue en niveles de default

El riesgo país argentino perforó ayer, por primera vez en dos meses, el piso de 3000 puntos básicos. Si bien la caída se desaceleró con el transcurso del día y el índice que mide JP Morgan finalizó la jornada en 3009 unidades, el retroceso al menos alejó al indicador de la zona de 4000 puntos, en la que se había estacionado hasta hace unos días. Todo eso, mérito de que la fiebre de la sensación de default cedió algunas décimas en la percepción de los mercados. Sólo décimas.

Es cierto: buena parte del recorte previo se explicó por el hecho de que el banco estadounidense removió el 30 de abril uno de los bonos utilizados en la medición, provocando un desplome de casi 14% del índice en un día en el que los bonos en dólares habían mostrado descensos de hasta 4%. Pero las últimas pérdidas sí se explican por mejoras en los títulos, que ayer volvieron a crecer con fuerza.

Los bonos soberanos en dólares anotaron mejoras de 1% a 6,5% entre aquellos emitidos bajo ley extranjera, y registraron mayorías de avances, de hasta 2,4%, entre los de ley local. Esto permitió que el índice cayera 66 unidades, 2,1 por ciento.

Ahora bien, el hecho de que el riesgo país argentino haya caído 1000 puntos básicos en apenas días no tapa el hecho de que aún se ubica entre 2500 y 2800 puntos por encima del de Brasil, Perú o Uruguay. Tampoco maquilla que hace un año se situaba en niveles de 900 unidades o que comenzó el 2020 en 1770.

Sin embargo, el índice sí se alejó de la zona de máximos de 4500 puntos que había alcanzado en marzo. Y en momentos en que la negociación por la deuda pareciera estar entrando en terreno de definiciones, pareciera ser un dato no menor. La pregunta, entonces, es cuánto y cómo impactan estos nuevos niveles en la negociación.

"Cuando la mejora se da por un tema de reponderación del índice, como ocurrió hace unos días, no impacta. Porque los acreedores obviamente saben a qué obedece y ven que el precio de los bonos sigue siendo el mismo. Pero la segunda parte de la baja, la que tuvo lugar en la última semana sí impacta, aunque poco. Y paradójicamente impacta de manera desfavorable para la Argentina porque, si bien seguimos en un riesgo país en niveles de default, quien compra hoy un bono argentino lo hace pagando más caro que hace una semana. Con lo cual, está dispuesto a aceptar una quita menor", analiza Matías Rajnerman, economista jefe de Ecolatina.

Santiago Palma Cané, de Fimades, agrega: "Hace 10 días había una alta expectativa de que no iba a haber un acuerdo y que el país iba a entrar en default. Ahora eso cambió y el Gobierno tiene margen para mejorar la propuesta. Por lo tanto, los bonos tienen margen para mejorar y el riesgo país para seguir cayendo. No a niveles de 1000, creo que vamos a seguir un largo rato con niveles altos. Se puede discutir si el riesgo país en 3000 o 4000 es lo mismo o no, porque son niveles altísimos. Pero es positivo que haya bajado y no que siguiera subiendo, cosa que también podía suceder".