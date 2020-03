El riesgo país volvió a dispararse y las acciones argentinas se hundieron hasta 13% en Nueva York

Otra vez no alcanzó. El paquete de medidas lanzado hoy por la Reserva Federal de los Estados Unidos (Fed), no impidió un nuevo derrumbe de los mercados financieros internacionales. Y arrastados por otra jornada de desplomes a nivel global, los activos locales volvieron a hundierse y no encuentran tregua ni siquiera durante los feriados en nuestro país.

Los bonos soberanos en dólares bajo ley extranjera volvieron a retroceder con fuerza. Perdieron entre un 5,3% y 8%, provocando así una nueva suba vertiginosa del riesgo país argentino. El índice que mide JP Morgan trepó otro 11,2% (455 unidades) para ubicarse en 4519 puntos básicos.

El escenario no fue precisamente mejor para el segmento de renta variable. Los adrs, acciones de empresas argentinas que cotizan en el mercado de Nueva York, también cayeron con fuerza en el inicio de la semana. Sufrieron bajas promedio del 4,3% y anotaron retrocesos de hasta 13,1%, encabezados por las acciones de Cresud.

Entre las principales caídas también se exhibían los papeles Ternium (-9,4%); IRSA (-8%), Edenor (6,9%); y el Banco Macro (.6,5%). En el otro extremo, la nota positiva del día la dieron las acciones de Tenaris y de Telecom, con subas respectivas de 3,2% y 2,8%.

Fernando Camusso, de Rafaela Capital, se refirió a las nuevas caídas de los mercados financieros internacionales, principal driver de las pérdidas recientes de los activos locales. Al respecto, analizó: "Hasta hace unos días, las intervenciones cuantitativas de la Fed no estaban funcionando. Ahora la Reserva Federal se está involucrando no sólo en proveer liquidez al mercado, sino al público en general. Pero no necesariamente la demanda va a responder. Cuando hay semejante incertidumbre hay parate, estancamiento. Solo la mejora en las expectativas puede tener efecto dinamizador, y eso sólo vendrá con las noticias de aplacamiento del contagio y/o vacunas".

El economista Gustavo Ber destacó que las caídas están lideradas por papeles bancarios y energéticos "que continúan respondiendo como aquellos más sensibles al humor externo ya que son los vehiculos más líquidos para reducir el riesgo de sus carteras por parte de los fondos globales".

Después de reducir las tasas de interés a casi cero y ofrecer comprar más bonos del Tesoro y valores respaldados por hipotecas, la Reserva Federal norteamericana anunció que empezará a respaldar un rango sin precedentes de medidas de crédito para los hogares, pequeñas empresas y grandes ejecutivos.

Sin embargo, la noticia solo sirvió para mejor por un rato el desempeño de los futuros, y luego todo volvió a ser números rojos.