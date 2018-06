El riesgo país trepó 100 puntos en mayo por ola de ventas de bonos

El riesgo país argentino subió casi 100 puntos básicos en mayo, muy por encima del movimiento que mostró el mismo indicador para el resto de los países de la región. Como resultado de las ventas masivas de activos argentinos que se aceleró desde los últimos días de abril, el sobrecosto que paga la deuda local por encima de las tasa de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos (EE.UU.) a 10 años, llegó a los 524 puntos en el último día del mes que terminó la semana pasada, su mayor nivel desde diciembre de 2016.

En mayo los inversores pusieron el foco en la fragilidad de los mercados emergentes a nivel global como consecuencia de un aumento en la tasa a 10 años de los bonos de EE.UU. primero y luego en las turbulencias políticas en Italia y Brasil, sobre el cierre del mes.

En medio de esa salida masiva de capitales de países periféricos, la Argentina se destacó, junto con Turquía, por ser la más afectada. El dólar se disparó contra el peso un 21% en el mes, su mayor suba mensual desde diciembre 2015, en medio de desarmes de Lebac por parte de inversores extranjeros, salida de acciones que redondearon una caída de 4,8% para el Merval y ventas de bonos soberanos locales que causaron pérdidas del 6% promedio. Como contrapartida de la caída de los precios, los títulos públicos vieron subas que los llevaron a rozar o superar el 8% en plazos cercanos a los 10 años, cuando a principios de 2018 el Tesoro había logrado salir a colocar deuda poco por encima del 5% anual en dólares.

Si bien los temblores fueron globales, las debilidades eran locales. Eso se puede comprobar al comparar el castigo que sufrieron los bonos soberanos argentinos en dólares con los que tuvieron que lamentar papeles similares de países de la región.

Las diferencias, explican analistas, tuvieron que ver con la fragilidad externa argentina, un déficit de cuenta corriente en torno 5 puntos del PBI, el todavía importante déficit de las cuentas públicas y, por último, con condimentos políticos foklóricos como el muy mentado 28-D -día en que se relajaron las metas de inflación para dar pie a dos bajas de tasa de referencia mientras los datos de inflación no mostraban mejoras-, la combinación provocó un desacople de la suerte de los activos argentinos y los de países similares desde diciembre pasado.

"El desglose del cambio en los rendimientos de la región en 2018 es elocuente. Los mercados latinoamericanos enfrentan al día de hoy tasas a 10 años que son, en promedio, 83 puntos básicos superiores a las de fines de 2017. Las causas subyacentes se asociaron a un incremento de 42 puntos básicos de la tasa libre de riesgo (la tasa a 10 años de los EE.UU. pasó de 2,41% a 2,83%, aunque llegó a superar 3,1%) y a un salto en el riesgo país regional de 41 puntos básicos", explicó Nery Persichini de GMA Capital en un informe distribuido el viernes.

"Pero Argentina corrió con menos suerte. El rendimiento del bono a 10 años de nuestro país se incrementó 212 puntos (pasó de la zona de 6% al umbral de 8%) y las condiciones internacionales pueden explicar solamente el 20% de esa variación. El resto (170 puntos básicos) fue por un aumento del riesgo país doméstico que cuadruplicó la dinámica que se vio en la región", agregó Persichini.

Para Gustavo Neffa, socio director de Research For Traders, no está claro que se haya terminado el impacto de las turbulencias globales en la Argentina. "Si vos todavía no encontraste una estabilidad en el mercado cambiario, porque el volumen de la demanda sigue alto, los bonos van a estar sujetos a una inestabilidad muy grande porque ni el Gobierno ni el Banco Central tienen por ahora el control de las cosas", dijo.

Si bien es muy difícil determinar dónde hay un piso para las cotizaciones, de cerrarse un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para tratar de calmar el frente cambiario, Neffa cree que se puede empezar a pensar en una recuperación en el costo de financiamiento para el Tesoro y un punto de rebote para los bonos. "Con 7% de rendimiento salieron a rescatar a Italia y España por miedo a que se rompa el euro, ahora el costo de financiamiento argentino está en el 8%. El FMI ayudaría a que el tipo de cambio encuentre un equilibrio, probablemente más alto, y después vamos a ver cuál es el precio para los bonos, porque a partir de ahí vas a tener garantizado el repago al menos por dos año", agregó.

Como inversor, Lucas Gardiner de Portfolio Personal considera que hay una oportunidad de entrada a estos papeles, aunque distinta según el perfil de cada uno. "No puedo predecir un piso en el corto plazo, pero a dos o tres años la historia argentina de reformas estructurales, que el FMI va a garantizar, me convence", dijo.

Asimismo, agregó que "un ascenso del mercado a categoría emergente o la confirmación del acuerdo con el Fondo pueden dar noticias de corto plazo, para inversiones más riesgosas de corto plazo", aunque aclaró que "este es un proceso que en realidad va a avanzar de a poco, porque las reformas muy costosas que hay que hacer para solucionar los déficits gemelos no van a concretarse de un día para el otro".