El riesgo país supera los 4000 puntos en otra jornada de pérdidas globales

Desde hace semanas que los analistas coinciden en que la volatilidad de los mercados financieros internacionales no cesará hasta tanto no haya avances en la contención del coronavirus. También en que mientras el Gobierno nacional no presente una oferta que sea "aceptable" para los acreedores, los precios de los activos locales se mantendrán en niveles deprimidos, fluctuando al ritmo de las bolsas globales.

Mientras los inversores continúan expectantes a la presentación de la oferta de reestructuración de la deuda, los activos locales volvieron a tomar la tonalidad de los mercados de referencia, que anotaron mayoría de deterioros alrededor del mundo. Ante este escenario, se destacaba un nuevo retroceso de los bonos soberanos locales y un nuevo ascenso del riesgo país.

Los bonos en dólares bajo ley extranjera cedían este miércoles un 2,3% y 3,8%, mientras que los de ley local caían hasta un 1,7%. De esta manera, el índice que mide el JP Morgan sumaba 196 unidades y saltaba así por encima de la barrera de los 4000 puntos al ubicarse en los 4075.

"Los precios siguen siendo muy bajos y seguramente se van a mantener en esos niveles hasta que aparezca una propuesta de reestructuración que luzca razonable y aceptable para los acreedores. En la medida que eso no aparezca, creo que es difícil que los precios se alejen de esa zona", analizó Martín Vauthier, de Eco Go.

Y ante la volatilidad vista en las últimas semanas, agregó: "Puede haber algún día puntual en el que el mercado pueda subirse a lo que ocurra afuera y ver estos precios como una oportunidad de compra, o bien otros en los que aparezcan eventuales tomas de ganancia por trades de corto plazo".

Distinto era el escenario, en cambio, para la renta variable local. Las acciones de las compañías argentinas operaban este miércoles con una tendencia mayormente positiva en Buenos Aires y mixta en Nueva York.

El índice líder S&P Merval de la Bolsa porteña crecía 3,9%, hasta las 31.979 unidades, luego de terminar ayer con un avance de 6,58%. Dentro de la plaza bursátilo local se exhibían alzas de hasta 8%. Aunque es preciso recordar que buena parte de ella se explicaba por el nuevo avance del tipo de cambio implícito.

En Wall Street, en cambio, los adrs mostraban una tendencia mixta y anotaban una mejora promedio del 0,5%. Las mejoras eran encabezadas por los papeles de los principales bancos, que trepaban entre 3,5% y 6,5%. En el otro extremo, las caídas alcanzaban hasta el 4%.