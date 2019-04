El riesgo país se mantiene en alza, pero retrocedió de los 1000 puntos

El riesgo pais arrancó en alza; se envalentonó en la apertura al igual que ayer. Tras subir más de 100 puntos en la última rueda, hasta los 963 enteros, hoy quebró la barrera psicológica de los 1000 puntos. Sin embargo hubo un recorte en la escalada: retrocedió a 996 puntos. Aún así, el saldo diario es positivo en 33 unidades.

En sintonía, los Credit Default Swap (CDS) a 5 años, el refugio que buscan los inversores antes un posible default de los bonos, crecía 5%. Es decir: persiste el temor de que se dé una cesación de pagos de la deuda soberna.

En la City insiten en que la desconfianza es política: el mercado teme que la ex presidenta Cristina Fernandez de Kirchner sea candidata y gane las elecciones de octubre. Por eso es que en las últimas horas en las mesas de la plaza porteña se habla de que el presidente Mauricio Macri no debería ser candidato y que su lugar lo ocupe la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, que según las encuenstas, tendría más chances de ganarle a Cristina.

"El mercado ya descree de todo. Se espera alguna reaccion del Gobierno para que el mercado no lo aplaste con una corrida cambiaria que genere un espiral inflacionario", comentó

Alvaro Di Carlo, financial manager en Hit Cowork.

El comportamiento del riesgo país no sorprende a los operadores; dado que sin cambios a la vista, la incertidumbre que viven los inversores en los últimos días se mantiene firme.

Para Miguel Arrigoni, Ceo de FIRST Corporate Finance Advisors, "no se puede saber el límite que puede tener esta crisis". El experto consideró que el presidente "debería cambiar su posición; entender que el rumbo elegido hace tres años y medios está equivocado; que el tema de recesión, inflación y tasas altas que se impuso no funcionan".

El riesgo país es un indicador elaborado por el JP Morgan que mide la diferencia en los rendimientos que pagan los bonos del Tesoro de los Estados Unidos y las del resto de los países, por eso la baja de los precios de los bonos -lo que implica una suba en los rendimientos, porque a menor precio mayor premio esperado al vencimiento- dispara el riesgo país.

Cuando terminó el gobierno de Fernández de Kirchner, el indicador se ubicaba en los 480 puntos, y si bien para fines de 2017 había caído a niveles de 350 unidades, en un año se duplicó: a fin de 2018 registró 732 puntos.