El riesgo país saltó 100 puntos por el pago de los bonos reestructurados

El riesgo país medido por JP Morgan saltó 105 puntos básicos ayer por cuestiones técnicas. La cotización de los títulos de deuda reestructurada que permanecen en default desde mediados de 2014 sufrió ayer el recorte de los intereses impagos, con lo cual el cálculo de la sobretasa que pagan por sobre las emisiones estadounidenses se disparó a los 488 puntos. Las bajas de los precios de los bonos reestructurados como resultado de este "corte de cupón" fueron acompañadas por caídas más leves de títulos en dólares afectados por la caída del dólar.

Ayer hubo derrumbes de hasta 12,6% que tienen una explicación técnica, el corte de cupón, que diferenciaron la suerte de algunos bonos en particular de la baja leve que sufrieron otros por la debilidad del dólar que afectó a todo el mercado de títulos públicos.

Los papeles a los que se les debía el pago de intereses -a causa de la cautelar del juez Thomas Griesa- cortaron cupones, por lo que se descontaron los pagos en los precios. Se trata de los pagos de intereses que deberían haberse concretado desde julio de 2014 a esta parte y que formaban parte del valor al que cotizaban esos títulos. Así, el Discount en dólares bajo ley neoyorquina se desplomó 12,6%, el Global 2017 perdió 10% y el Par en dólares con legislación estadounidense descendió 9%.

Desde Cohen, Juan José Vázquez calculó que el total de los pagos adeudados eran de u$s 23,1, u$s 13,125 y u$s 5 cada lámina de 100 del Discount, el Global y el Par, respectivamente.

El riesgo país estaba en 383 puntos el martes, 105 puntos por debajo de su valor de ayer. La medición estaba "sucia" por el default de varios pagos de vencimientos que inflaban el valor de los bonos. Con el recorte de esa porción el rendimiento de los títulos crece.

El nuevo valor, ahora limpio de distorsiones por el default, vuelve a separar al riesgo de la argentina de su vecino Brasil. El índice Embi+ del gigante sudamericano cerró ayer en los 384 puntos.

La última vez que los riesgos país de Argentina y Brasil estuvieron cabeza a cabeza fue en el año 2006, antes de que el Indec empezara a falsear datos de inflación y actividad económica. En ese entonces el índice de ambos países rondaba los 200 puntos.

Bonos en baja

A excepción de los papeles en pesos y unos pocos dollar-linked, el resto de los bonos cerraron con bajas de entre 0,6% y 2,6%. En tanto, los últimos títulos emitidos por el Gobierno cedieron hasta 1%. La caída del dólar -el minorista perdió 9 centavos a $ 14,52 y el mayorista 12 hasta quedar en $ 14,21- estuvo detrás de la debilidad de los papeles de renta fija nominados en dólares.