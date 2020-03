El riesgo país cruzó la barrera de los 3200 puntos y los ADR perdieron hasta 25%

Fue otro día negro en los mercados mundiales y la Argentina no fue la excepción. La pandemia de coronavirus generó un derrumbe en los precios. Este jueves hubo fuertes caídas en las acciones locales, tanto en las que cotizan en Buenos Aires como en las que se negocian en Nueva York. Los bonos -que además suman la incertidumbre de la renegociación de deuda- se hundieron nuevamente y llevaron al riesgo país por encima de los 3200 puntos.

En Nueva York, los papeles argentinos también mostraron caídas que en varios casos superaron el 20%. Grupo Supervielle se llevó la peor parte, con una baja de 25,38%. La siguió de cerca Central Puerto, que perdió 25%. Irsa Propiedades Comerciales se anotó con el tercer peor resultado, al caer 20,43%.

A nivel local, el índice S&P Merval retrocedió 9,76%, a 28.351,89 puntos, y ya acumula una caída de casi 20% en los primeros 4 días de la semana, aun cuando el martes subió 8%. Medida en dólares, la caída de ayer llegó a 11,77%.

La totalidad de las acciones que cotizan en Bolsas y Mercados Argentinos (Byma) cerraron en rojo, con varias compañías que perdieron más de 10% en una sola jornada. Dentro del panel principal, las mayores bajas fueron para Grupo Supervielle (-19,72%), BBVA (-18,52%), Banco Macro (-12,77%), Holcim (-12,26%) y Transportadora de Gas del Norte (-12,25%).

En el mercado de renta fija tampoco hubo buenas noticias y los bonos volvieron a caer. El temor a la pandemia de coronavirus se sumó a las pocas novedades sobre la negociación de la deuda. "Si bien es cierto que desde el FMI aseguraron que las conversaciones continúan activamente, siendo calificadas nuevamente como 'constructivas', no se habló de un calendario o próximos pasos del Gobierno. De hecho, no se descartó una modificación en la fecha límite del 31 de marzo para llegar a un acuerdo con los bonistas", analizó Portfolio Personal Inversiones (PPI).

"La renta fija local vivió un pésimo día luego de que el Ministro de Economía comentara que el país necesitará un 'alivio sustancial' para reestructurar los casi u$s 70.000 millones de deuda con los tenedores de bonos internacionales. Por otro lado, Alberto Fernández dejó la puerta abierta para que la reestructuración quede abierta un mes más y que en caso de ser así no pagará los vencimientos de deuda de ese mes y utilizara una prórroga de 30 días que contemplan las cláusulas de emisión para no caer en default", agregó Joaquín Candia, de Rava.

Con ese telón de fondo, los títulos en dólares bajaron entre 5% y 7% y acumularon retrocesos de entre 18% y 22% en la semana. Las caídas de ayer impulsaron al riesgo país, que sumó 254 unidades y cerró en 3225 puntos.

La diferencia entre los bonos con legislación local y aquellos que se rigen por la ley Nueva York está en mínimos, por lo que el costo de entrar a títulos bajo normativa extranjera es menor. La ventaja que tienen esos bonos es que, en caso de default, el acreedor puede realizar el reclamo judicial en Estados Unidos. Al respecto, Martín Saud, de Balanz, indicó: "Los fondos de afuera tienen en su mayoría bonos con ley Nueva York, con lo cual, cuando tienen rescates salen a vender estos bonos. Esto produce que el spread entre ambos se achique. En estos valores veo positivo cambiar bonos de ley local a ley extranjera".

Los expertos alertaron también que los precios actuales de los bonos, con paridades que en muchos casos son inferiores a 35%, abren la puerta a los fondos buitre. Estos inversores compran deuda que está en precios muy bajos con el único objetivo de rechazar las ofertas de reestructuración y judicializar el pago. "No hay que perder de vista que a estas paridades se abren las puertas para los fondos especulativos y esto es claramente negativo para el país, en estos días los títulos soberanos se encuentran 'priceando' una reestructuración muy agresiva", agregó Candia.

Los bonos en pesos, a la espera del canje que realizará hoy el Ministerio de Economía, también cerraron ayer con retrocesos promedio de 3%. La cartera de Martín Guzmán busca postergar vencimientos por $ 130.000 millones con la licitación de cuatro Letras del Tesoro y un Boncer.