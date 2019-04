El riesgo país amaga con quebrar el récord de la era Macri

El indicador de riesgo país se mantuvo ayer por encima de los 800 puntos, aunque moderó la suba intradiaria. Luego de tocar los 835 puntos durante la jornada, cerró en 816 unidades. El martes había ganado 12 puntos para cerrar en 815 unidades.

Así, el indicador volvió a coquetear con el máximo intradiario de 840 puntos que tocó durante diciembre de 2018.

Por su parte, los Credit Default Swaps (CDS) a 5 años, que cubren a los inversores de un eventual default de la deuda argentina, también subieron ayer. Tocaron un máximo de 918 puntos, aunque cerraron en 904,3 unidades, un punto por encima del martes. "El CDS a 5 años está en los niveles de mayo de 2015 cuando Macri había aflojado en las encuestas y repuntaba y aparecía como favorito era Daniel Scioli", analizó Diego Falcone, head portfolio manager de Cohen.

El analista aclaró que a los mercados siempre les cuesta mucho descontar procesos políticos pero indicó: "Nuestra hipótesis desde el lunes, sobre todo con los resultados de Río Negro a mano, es que el mercado está priceando un escenario en el que no gana Macri. Eso no quiere decir que piensen que gana Cristina Kirchner y por eso el sell off de los bonos".

Ayer hubo resultados mixtos en renta fija. Los títulos en dólares con ley local anotaron alzas menores a 1%, mientras que los que se rigen por la legislación estadounidense mostraron pérdidas leves, de menos de 0,5%. Los bonos habían empezado la semana con pérdidas y ayer algunos lograron frenar o hasta revertir la tendencia negativa.

"Creo que las encuestas del fin de semana favoreciendo a Cristina Kirchner, sumadas al tirón de orejas del FMI en el comunicado del viernes sobre el cumplimiento del equilibrio fiscal, fueron los causantes (del derrape del lunes)", recordó Diego Martínez Burzaco, estratega de Mercado en 5 Minutos.

El mercado de acciones, en cambio, estuvo positivo ayer. Tras la baja de 4% que había registrado el martes, el índice S&P Merval de Buenos Aires ganó 1,30% hasta los 32.154,54 puntos.

Las mayores alzas fueron para Ternium (+4,63%), Grupo Financiero Galicia (+3,61%), Banco Macro (+2,96%), Transportadora de Gas del Norte (+2,25%) y Aluar (+2,18%). En el lado opuesto, Central Puerto (-1,39%), Grupo Supervielle (-1,35%) y Telecom (1,13%) anotaron las bajas más importantes.

"Los bonos cortos, AO20 y AY24, recuperaron posiciones después del fuerte impacto del lunes. Las acciones respondieron a ese estímulo de hoy y a la baja del dólar. De todas formas, esto es día a día: la volatilidad e incertidumbre seguirán", sintetizó Martínez Burzaco.

En Nueva York, los ADR también rebotaron ayer. Hubo mayoría de verdes y varios papeles finalizaron la jornada en Nueva York con subas mayores a 3%. Entre ellos, Banco Macro (+3,68%), Grupo Financiero Galicia (+3,49%), e IRSA Inversiones y Representaciones (+3,18%).