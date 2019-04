El riesgo electoral manda: la City le da la espalda a los datos macroeconómicos

La semana pasada hubo datos positivos desde el lado económico, sin embargo, el mercado no festejó tales novedades. La mayor volatilidad esta instalada en el mercado, con el dólar y el riesgo país en el centro de la escena. Los analistas del mercado no ven razones más allá del político para justificar el deterioro de las variables financieras en las ultimas sesiones.

El dólar subió en la semana casi 9%, el riesgo país superó la berrera de los 1000 puntos. Los bonos de la parte cortan de la curva soberana registran pérdidas en la semana superiores al 10%. Todo esto se da en una semana en el que se han dado buenos datos positivos en relación a los fundamentos de la macroeconomía argentina.

Esteban Domecq, director de la consultora Invecq Consulting sostuvo que todo aparentaría que el temor por un retorno de las políticas populistas del Kirchnerismo es hoy el principal motor del riesgo país, más allá de las tendencias internacionales de las cuales no estamos ajenos

“A contramano de las buenas noticias de la macro, la desconfianza de los mercados hizo saltar el riesgo país, superando los 1.000 puntos básicos y registrando un máximo desde el año 2014. El riesgo político o electoral podría ser el factor distintivo que ha hecho cambiar el humor de los tenedores de deuda local”, remarcó.

Tal como detallan en el informe de Invecq, en el primer trimestre del año las cuentas fiscales arrojaron un superávit primario (0,1% PBI) y las cuentas externas mostraron un superávit de la cuenta corriente (0,7% PBI). Esto significa que en los primeros tres meses del año (crisis cambiaria y acuerdo con el FMI mediante) el sector público nacional tuvo más ingresos que gastos primarios (sin contar los intereses de la deuda ) y la economía en su conjunto consumió menos dólares que los que genera. El primer fenómeno no se observaba desde el año 2011 mientras que del segundo no había registro desde el primer trimestre de 2014.

Por otro lado, Domecq recordó que el año pasado, aún en los peores momentos de inestabilidad cambiaria, las probabilidades de que Mauricio Macri no obtenga un triunfo en la reelección eran bajas.

“Basándose en algunas encuestas recientemente difundidas, en un escenario de balotaje la expresidenta Cristina Fernández podría vencer a Macri. Más allá de la veracidad o legitimidad de este tipo de encuestas, lo cierto es que el set de información disponible cambió en los últimos meses. La reelección de Macri, que era indiscutida hasta hace poco, hoy es puesta en duda”, explicó.

Los analistas de Portfolio Personal Inversiones (PPI) agregaron que la volatilidad volvió de la mano de la incertidumbre política más que de sorpresas del lado económico.

“Los fundamentals macroeconómicos de la semana pasada fueron favorables. Esto es, un satisfactorio resultado fiscal y de la cuenta corriente, aunque adverso en materia inflacionaria. A este entorno desfavorable de expectativas futuras (vuelta del populismo, etc), el gobierno en el corto plazo y acotado en instrumentos, solo ofrece una evolución favorable de variables fundamentales. Aquí mencionamos el ajuste “mellizo” del resultado fiscal y de la cuenta corriente y saldo comercial, junto a una oferta monetaria rígida desde octubre”, comentaron.

Con una visión similar, Mateo Reschini coincide en que no se han dado resultados económicos que puedan fundamentar el movimiento de los activos financieros en los últimos días.

“Dada la falta de datos económicos negativos en los últimos días insistimos que estos movimientos parecen ser por causas políticas debido a las algunas encuestas recientes que parecen indicar que Cristina Kirchner podría derrotar a Mauricio Macri en elecciones. Parece que a los mercados temen que ante un nuevo gobierno las deudas no sean honradas”, advirtió Mateo Reschini, research de LBO.

Cuentas externas no sirvieron para contener al dólar

El superávit comercial marcó en marzo el mejor primer trimestre desde 2012 que dejó un superávit de u$s1.183 millones. De esta manera revirtió el resultado negativo de u$s554 millones de igual mes del año pasado. Con este resultado, el primer trimestre del año arrojó un superávit de u$s2.016 millones, lo que revirtió el resultado negativo de u$s2.373 millones de enero-marzo del año pasado.

En el informe de PPI destacan que los datos de marzo remarcan el ajuste en curso de la economía. Como punto sobresaliente, desde PPI destacan que, desde el máximo del déficit de cuenta corriente, en mayo de 2018, de u$s 20.634 millones, en 10 meses se cayó a u$s 5.991 millones, registrando así una reversión de u$s 14.642 millones.

“En el primer trimestre del año, se acumuló un superávit comercial de u$s 2.013 millones como resultado de exportaciones estabilizadas, y una contracción del 28% en las importaciones de la mano de la caída del PBI. Desde septiembre de 2018 (7 meses) se acumularon u$s 4.951 millones de superávit comercial”, dijeron desde PPI.

Aun así, el dólar continuó con su escalada. Un operador de bonos de un banco local sostuvo que el mercado hizo caso omiso a tal dato, aunque colaboró para que el contexto no se recrudezca.

“El mercado no se detuvo a analizar el dato como lo podría haber hecho en momentos de menor tensión cambiaria e incertidumbre política. Claramente el mercado se ha enceguecido ante el riesgo electoral. Fue un buen dato y confirma el ajuste que se esta haciendo desde el lado externo, algo que se pedía desde hace tiempo. Finalmente se concreta pero el efecto en el mercado cambiario claramente no fue el esperado. El mercado está exagerando los movimientos”, comentó el trader.

Mayor oferta en el mercado cambiario no sirvió para contener al dólar

El mercado cambiario también vió datos positivos gracias a la llegada de los dólares del tesoro y del agro, haciendo subir el volumen operado en el MULC. Sin embargo, el factor electoral también golpeó al tipo de cambio. Este mismo análisis lo resaltaron los analistas de Econviews

quienes detallaron que el volumen operado en el MULC subió al rango de US$ 700 millones diarios, lo que da cuenta del mayor ingreso de oferta de exportadores y del Tesoro.

“Subió el volumen en el mercado cambiario, sin embargo, la publicación de encuestas que muestran el deterioro en la intención de voto a favor del oficialismo está generando un aumento de la demanda de dólares por motivos precautorios. El congelamiento de los límites de la ZNI no será suficiente para bajar la volatilidad de corto plazo y por ello es que mantenemos pronóstico de volatilidad cambiaria, con tipo de cambio de fin de año en toro a los 50 pesos por dólar”, advirtieron.

Superávit primario de $10.300 millones.

La semana pasada también se conoció que el resultado fiscal de marzo cerró con un déficit primario de $13.000 millones y finalizó el primer trimestre con un superávit primario de $10,300 millones. Así, el gobierno sobre cumplió su meta de $6.000 millones.

“Se trato de un esfuerzo notable, pero insuficiente. Los datos fiscales de marzo confirmaron el notable esfuerzo fiscal del primer trimestre de 2019, aunque también revelaron que aún nos separa una larga distancia del ansiado déficit primario cero. Gran parte de la debilidad responde al impacto de la recesión sobre la recaudación tributaria y las últimas medidas solamente agrandaron el problema fiscal (aunque tal vez hayan mejorado el equilibrio político)”, dijo Adrian Yarde Buller, economista jefe de Grupo SBS.

Aun así, Yarde Buller sostuvo que, de esta manera, se está superando el objetivo de deuda flotante y hay espacio para apelar a ajustadores, por lo que el gobierno aún cuenta con margen dentro del acuerdo con el FMI para que el déficit primario supere el medio punto del PBI.

En relación a este dato, desde la mesa de bonos de un banco local aclararon que el ajuste resultó insuficiente y que el gobierno aun tiene trabajo por hacer para lograr objetivos propuestos.

“Pese a que el camino es el correcto, el mercado le sigue exigiendo al gobierno resultados más contundentes. Esta pesando mucho la recesión en la recaudación. Ya hemos visto malos datos de recaudación y que probablemente los mismos comiencen a pesar con mayor fuerza mas

adelante. Nuevamente, en un contexto normal, cualquier mercado festejaría los cambios que se están haciendo en materia fiscal. De todos modos, en el mercado local los tiempos son otros y no hay ni hubo tiempo para festejar”