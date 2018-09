El reproche del mercado al equipo económico por la licitación de Letes de esta semana

Esta semana la emisión de Letras del Tesoro que va a licitar el Gobierno por cerca de u$s 1000 millones acapara toda la atención del mercado. Aun así, operadores del mercado ven que la emisión de Letes al 7% de tasa mínima resulta un error y que el Ejecutivo debió haber dejado vencer dichos bonos, dando a su vez, un mensaje importante al mercado.

Un operador de bonos de un importante banco local destacó que, “un poco guiándonos por las declaraciones hechas por Luis Caputo, en el cual decía que, a estos rendimientos, recompraría bonos en dólares y, dado el vencimiento de Letes de u$s 1000 millones esta semana, hubiera sido una buena señal para el mercado no llamar a licitación, dejar que venzan”.

Para el trader de bonos, con 1000 millones hubiera dado una señal bastante clara en cuanto a no renovar esas Letes y volcar esos dólares al mercado. “Se vuelcan dólares a la calle y se dan señales de fortaleza, en un contexto que se necesitan tomar decisiones consistentes con las declaraciones que hizo el presidente del BCRA la semana pasada”, afirmó la misma fuente.

El mercado siente que la emisión de Letes al 7% de tasa mínima es un error.

Para distintos analistas y especialistas del mercado, no es una buena señal que el Gobierno convalide tasas del 7% cuando a comienzo de año no hacia por casi la mitad y 5% hace tres meses.

“Desde el Central fueron poco inteligentes y no supieron mover la pieza correcta en este juego de ajedrez. Es ahora el momento de tomar decisiones inteligentes y tomar una medida de este tipo. Unos u$s 1000 millones no representaba tanto dinero y hubiese sido inteligente dejarlas vencer, es decir, fue una oportunidad perdida. Tendría que haber utilizado una pequeña parte de dólares para dar un mensaje y ser coherente entre lo dicho y los hechos”, analizó.

Justamente, el mercado entendió el mensaje de Caputo la semana pasada al sugerir que, a estos rendimientos, sería ideal recomprar bonos en dólares.

“Dicho esto, hay que preguntarse si tiene sentido emitir Letras a 105 días al 7% de tasa mínima y la respuesta es que no. Que hubiese sido más fructífero dejar que estas letras venzan y pagarlas, en vez de volver a emir”, analizó.