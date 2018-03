El rebote del petróleo impulsó a las bolsas mundiales y el Merval recuperó un 4,4%

Los mercados internacionales se recuperaron tras el rebote de 4% que registraron los precios del petróleo, sumadas a las declaraciones del presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, que anunció un posible paquetes de estímulos para marzo.



Con excepción de China, las bolsas del mundo subieron hasta 4,2%, impulsando a las acciones y bonos argentinos. En particular, el dato de reservas de crudo en Estados Unidos salió mejor a lo esperado y el barril de WTI cerró con una fuerte suba de 4,16% hasta los u$s 29,53 mientras el crudo Brent escaló 4,91% hasta u$s 29,25.



Los mejores precios del crudo se revieron reflejados en el índice Merval rebotó 4,4% - aunque cae 16% en enero - hasta las 9.819,61 unidades, de la mano de las acciones energéticas. A raíz del avance del petróleo YPF subió 7,82% mientras que Petrobras escaló 5,6%. En tanto, Pampa Energía ganó 5,58% y Banco Francés lo hizo en 3,18%.



Cabe aclarar que si bien el número de las acciones alcistas quintuplicó al de las bajistas, el volumen total operado se redujo un 16% a los $ 152 millones, lo que refleja que los inversores siguen expectantes al actual escenario de volatilidad, según Eugenio Dimier, socio de la consultora Vatnet.



Asimismo, en el mercado de renta fija, el Par denominado en dólares con ley argentina subió casi 3%, seguido por el Bonar 2024 (2%) y el Bonar X (1,4%). El Bonar 2020 en dólares avanzó 3,2% una día después una pobre licitación y el Discount en dólares ley argentina anotó 1,8%.



"Durante los próximos días podríamos esperar un poco más de lo mismo. El escenario de fondo no cambió y el mundo se está desacelerando con la caída de la actividad económica. Por ahora no hay reversión en la tendencia. Sin embargo, lo que llama a muchos la atención es la velocidad de las caídas en los mercados", dijo Darío Epstein, director de Research for Traders.



Aunque la jornada comenzó con la caída de las bolsas en China - el índice de Shanghái se hundió 3,23% y el de Shenzhen se desplomó 4,01% - las bolsas de Europa y Estados Unidos se recuperaron. Al repunte del petróleo se sumaron las declaraciones de Draghi (ver aparte), en Fráncfort, que sostuvo el BCE apostará por más estímulos monetarios en su próxima reunión de marzo, al considerar que hay mayores peligros a la baja para el crecimiento de la zona del euro y que la inflación será menor de lo que se calculaba.



Las bolsas europeas reaccionaron al alza luego de escuchar los planes de Draghi, sobretodo en la plaza de Milan que subió 4,2%, junto a las de París y Madrid - ambas terminaron 1,97% arriba. A su vez, la bolsa de Fráncfort escaló 1,94% y la Londres el 1,77%.



En Estados Unidos, Wall Street comenzó la jornada con dudas, pero luego recuperó la tendencia y al igual que los mercados europeos, terminó borrando parcialmente las fuertes pérdidas de los últimos días. El Dow Jones avanzó 0,74% mientras que el S&P 500 lo hizo en 0,52%. El Nasdaq se mostró neutral tras con una ganancia de 0,01%.