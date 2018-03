El real tocó su piso histórico y disparó compras de dólares en la plaza local

Las caídas generalizadas de las monedas emergentes convencieron a los operadores que especulaban con una baja de que era el momento de entrar al mercado, con lo que el volumen transado se disparó 65%. El real cayó 1,38% frente al dólar y alcanzó su menor valor de la historia, tendencia que fue acompañada en parte por el peso argentino con la suba de 10 centavos a $ 13,70 que experimentó el dólar en las pizarras minoristas. Los mejores precios también atrajeron a la oferta, tanto a la de cerealeras como las de bancos, y la caída de depósitos en dólares resultante hizo retroceder a las reservas u$s 177 millones ayer.

Ayer cambiaron de manos u$s 381 millones en los dos mercados cambiarios mayoristas locales, el MAE y el MEC. El día previo se habían movido apenas u$s 233 millones. El Banco Central (BCRA) no intervino: todavía no lo hizo desde la salida del cepo.

El aumento en el volumen respondió a los coletazos de las devaluaciones de monedas de países emergentes, encabezadas por la baja del rublo ruso pero para la realidad argentina encarnadas principalmente en la baja del real. La moneda brasileña cayó a 4,16 unidades por dólar en San Pablo, en lo que fue su menor valor desde 1994 cuando fue lanzada al mercado. El real, la moneda que más pesa para determinar la competitividad del peso argentino, se devalúa 36,34% frente al dólar en el último año.

"Los compradores que estaban agazapados a ver qué tan bajo podía caer el dólar parecieron salir a comprar todos juntos ayer por lo que vieron con el resto de las monedas y el real", dijo un operador bancario. "La emisión fallida del Bonar 2020 sumó ruido, la baja de las tasas de Lebac y cierta convicción de que la divisa no podía estar mucho más abajo ayudaron", agregó el mismo banquero.

Las subas en el precio del dólar al contado atrajeron a la oferta. Aparecieron fuerte las liquidaciones de exportaciones por parte de cerealeras (parte de las divisas comprometidas al Gobierno por el sector, unos u$s 4000 millones, esperan depositadas en cuentas de bancos corresponsales la aparición de la demanda, que todavía esta tratando de adaptarse al nuevo sistema de importaciones; esos depósitos están encajados en el BCRA, con lo cual las reservas cayeron ayer por sus ventas).

Pero también hubo muchas ventas hechas por bancos.

"También los bancos aprovecharon a comprar futuros a fin de mes y vender contado, ya que la tasa era neutra para tomar pesos. Hay que tener en cuenta que la tasa de interés del call money estaba en 33% anual", explicó ayer un corredor cambiario.

Justamente ayer el directorio del BCRA modificó las normas que limitaban la operación de bancos en futuros y flexibilizó el uso de sus depósitos en dólares, con lo cual estas operaciones quedaron facilitadas (ver aparte). También se facilitó el financiamiento en pesos a grandes exportadores, una medida que –a la inversa– permitiría a las cerealeras retrasar las liquidaciones de sus exportaciones.

El dólar mayorista saltó 10 centavos ayer y cerró $ 13,60. Sube 4,74% en lo que va del año, 38,7% desde la salida del cepo y 57,85% acumulado en los últimos doce meses.