El próximo objetivo de Prisma es salir a cotizar en el Nasdaq

Si bien los 14 bancos dueños de Prisma ya vendieron a Advent el 51% en u$s 724 millones y tienen todavía casi tres años para desprenderse del 49% restante, ya piensan en cuál sería su mejor opción. “El próximo objetivo podría ser salir a cotizar en el Nasdaq. No sólo el 49%, sino que Advent podría hacer cash in (ganancia de capital) y vender ahí un 20 o 30%”, confesó a este diario uno de los accionistas de la licenciataria de Visa, Banelco, Pagomiscuentas y LaPos.

En un principio, los dueños pensaban que la propia Visa Internacional (ahora pasó de tener el 2% al 1% del paquete accionario) era quien se iba a quedar con la compañía dirigida por el ex IBM Diego Maffeo, por sobre las otras dos opciones que tenían: Blackstone y Sophia Capital.

Incluso el CEO y cofundador de uno de los grandes unicornios argentinos había acercado una propuesta de un fondo de inversión, pero finalmente ganó Advent y puso en el directorio a José Petrocelli, ex CEO del Banco Francés, ex director del Galicia y ex presidente del BST, que fue quien acercó al ex presidente de Visa, Luis Schvimer, para que asesorara a Advent en el M&A.

Lo cierto es que, con la venta, hubo dos cambios en el staff directivo de Prisma: Santiago Benvenuto, Gerente de Desarrollo de Nuevos Negocios, pasó al BBVA Francés como gerente de Medios de Pago, y en Prisma por ahora lo reemplaza su jefe, Tomas Reboursin, gerente General de la División Medios de Pago.

El otro que se marchó fue el gerente de Relaciones Institucionales, Juan Roza Alconada, que se mudó al laboratorio Bristol-Myers Squibb (BMS), como Market Access and Government Affairs Manager South Hub, que abarca Argentina, Chile y Perú. Su rol no fue cubierto en Prisma y lo tomó la jefe de Prensa y RSE, Marina Piacentini, que ahora pasó a depender del gerente ejecutivo de Relaciones Institucionales y Legales, Juan Cruz Alvarez.

La trastienda

La oferta del fondo estratégico estadounidense Advent del 51% en u$s 724 millones, fue finalmente aceptada, aunque a regañadientes, ya que los 14 bancos dueños querían no menos de u$s 2000 millones por el 100%. Pero debieron bajar las pretensiones a u$s 1420 millones porque se vencía el plazo de venta, que ya había sido postergado a pedido de ellos.

¿El presidente de cuál de los 14 bancos fue el que dijo en una reunión que la compañía valía u$s 4000 millones? El accionista de otra entidad se sincera y pasa a desmenuzar esas palabras: “Es que la aspiración máxima era poder llegar a los u$s 3000 millones. Y si vos querés u$s 3000 millones, entonces tenés que pedir u$s 4000 millones”.

De todos modos, los u$s 724 millones resultaron una jugosa ganancia para los bancos, ya que Santander, Galicia y BBVA Francés son, en ese orden, los que más tienen de Prisma, seguidos por Provincia, HSBC, Macro e ICBC. Ellos pusieron como CEO al ex IBM Diego Maffeo, quien seguiría liderando, ya que Advent no es un player operativo, sino financiero, por lo tanto lo que suele hacer es dejar al mismo management, por lo que Maffeo se quedaría como CEO, y ellos pondrían un board de control.

Según lo acordado con el Gobierno, ahora Prisma tiene tres años más para vender el 49% restante, pero en este contexto de mercados cerrados para la Argentina, difícilmente la pueda comprar alguien que no sea un fondo de inversión como Advent, por eso ahora esperarán el momento ideal, que podría ser el año que viene o el otro, para salir a cotizar en la Bolsa de Nueva York.

La valuación de Prisma que dio Goldman Sachs fue entre u$s 1500 y u$s 2000 millones. El precio depende del EBITDA, o sea de la utilidad, que en el último balance arrojó una ganancia de u$s 320 millones, lo que duplicó al 2016. Mucho tuvo que ver la nueva norma del Banco Central (BCRA), que cambió el formato de la ecuación del arranque: antes era 95% para el banco y 5% para Prisma y ahora es 80 y 20, para abrir la competencia, por lo que terminaron pagando 4,4 veces ganancia.

De acuerdo a una investigación realizada por uno de los grandes estudios contables, de las últimas operaciones bancarias que estuvieron a punto de hacerse y no se concretaron, se valuó entre 2,8 y 5,2 veces EBITDA: lo que varía es la calidad del management, los controles internos, los procesos, sistemas y calificaciones con el Central.