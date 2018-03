El precio del petróleo insinúa un nuevo ajuste con un ojo puesto en Irán El crudo WTI opera en torno a los u$s 29 el barril en el Nymex. En Londres, el Brent continúa por encima de los u$s 33 el barril. Más temprano, Rusia y Arabia anunciaron un acuerdo para recortar la producción. Los inversores temen que Irán no se sume a la propuesta.