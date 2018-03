El plan secreto de la ANSeS para comenzar con la venta de acciones

Sobrino de Carlos Blaquier (dueño de Ledesma), Luis María Blaquier maneja el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSeS. Hombre de confianza del ex Farmacity Mario Quintana (fueron socios en Pegasus con el virtual ministro de Economía en las sombras), está distanciado del titular de la ANSeS, Emilio Basavilbaso, y Quintana lo promueve para convertirse en el número uno de ANSeS.

Blaquier estuvo en Wall Street, donde conoce a los traders por haber sido un ex Goldman Sachs, sondeando a los fondos de inversión sobre el apetito para comprar una porción de la cartera de acciones del FGS, valuada en $ 100.000 millones, el 13% del total del fondo, que son $ 750.000 millones. Se vino con una oferta: u$s 1250 millones por una porción del FGS. Incluso, grandes fondos emergentes que estuvieron de visita están ansiosos a la espera de esas partidas. El primer paso es aprobar la ley para vender aunque sea en forma parcial la cartera.

En las mesas sostienen que, sin vender las acciones del FGS y cambiar la ley, es muy difícil hacer OPAs locales de importancia. Si Argentina quiere tener status de país emergente para los activos de renta variable, es necesario que 20% de las acciones paralizadas del índice Merval en manos del Gobierno pasen a inversores privados. De lo contrario, no habría forma de que Argentina obtenga una cuota emergente sin que los inversores creen una burbuja de activos locales que explotaría por los aires, porque tendrían que comprarles a dueños o al mercado las acciones para ponderar ese 1% en la cartera global de país emergente. Sin la venta de acciones, el cambio de ley que lo evita y la reformulación de la ley de mercado de capitales, Argentina será país emergente para deuda pública, pero no para las acciones; por lo tanto, el sector privado no podría abrir su capital fácilil.

Los brokers aseguran que, si quieren darle status de mercado emergente a la Argentina y crear demanda para los activos de ANSeS, debe darse primero la demanda por esos activos, y para eso es necesario tener status emergente, pero debe estar la oferta disponible. No hay forma de que los fondos ponderen Argentina sin una venta del ANSeS de sus posiciones. “La ley no es para liquidar las acciones, pero sí para analizar caso por caso”, confiesa un funcionario que habla todos los días con Macri, y es de los primeros en tener el nuevo número de su teléfono celular (por protocolo de seguridad, el Presidente debe cambiar su número cada 40 días; por lo que ya es el quinto número que tiene desde que asumió).

Si el Congreso le facilita la administración, van a vender en bloque a bancos sin que nadie lo note, y así pagarán los juicios jubilatorios. Saben que si quieren reducir el déficit deben vender activos, pues la estrategia de pagar con flujo del ANSeS no cierra. Incluso, no descartan hasta comprar un mayor porcentaje en acciones donde ya están, para no sentirse el ‘inversor tonto’, como con Telecom, que hizo una oferta pública para recomprar más acciones, con lo cual le resta a la ANSeS posición y poder dentro de la empresa, al licuarlos.

Por lo pronto terceras líneas de ANSeS, gente más bien técnica que política, estuvieron haciendo consultas en Siderar para una hipotética oferta de recompra de acciones con resultados no asignados o excedentes de liquidez por asignar. Y lo mismo le ofrecieron al Grupo Financiero Galicia, mientras Telecom ya dio el primer paso con el lanzamiento de una OPA. Luego, iría desarmando posición contra aumento de la ponderación en el índice Merval.

En la City sostienen que hay algunos fondos muy activos hablando con empresas que resurgieron para ofrecer comprar paquetes accionarios y así aumentar la ponderación en el Merval para que el sector petrolero no monopolice tanta ponderación en los fondos. Además, si alguno quiere salir a ofrecer acciones en Nueva York, necesita tener una ponderación alta en el Merval y que la tengan muchos fondos comunes en carteras locales. Es el caso de Consultatio, que acordó aumentar la ponderación en el Merval vendiendo acciones a los fondos, para así entrar al Merval porque quiere cotizar en el exterior. “Las empresas no quieren tener a la ANSeS, porque saben que la oposición haría como los K, de apretar empresas vía ANSeS; además, vender la participación sería una muestra de dejar de intervenir en empresas”, advierten en el sector.

“Van a tratar de inflar a Siderar, bancos e YPF para luego, cuando salga la ley, comenzar a desprenderse del papel y cobrar más por esas acciones. Se viene una fuerte puja entre los fondos actuales, los que esperan entrar y los nominales de ANSeS, que va a generar competencia para ofertar a fondos de afuera o al controlante interno. Paolo Rocca cuatro veces le pidió a Néstor y a Cristina que le pusieran precio a las acciones de Siderar para recomprarlas”, especulan.