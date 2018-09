El plan del Central para que la reducción de Lebac no agregue presión al dólar

El Banco Central ratificó que seguirá adelante con su programa para reducir el stock de Lebac. En ese marco, anticipó que en la licitación de la semana que viene (el martes 18) sólo adjudicará Letras por $ 150.000 millones, cuando el vencimiento de papeles en manos de tenedores no bancarios es alrededor de $ 300.000 millones. Y detalló también con qué instrumentos buscará evitar que la inyección de pesos termine sumándole más presión al dólar.

“El BCRA anuncia una nueva etapa en la estrategia de reordenamiento de los instrumentos con los cuales implementa su política monetaria. El mismo se centra en la eliminación gradual del stock existente de Lebac que hoy asciende aproximadamente a $ 600.000 millones, de los cuales 25% está en poder de entidades bancarias y el resto en manos de entidades no bancarias como fondos comunes de inversión, empresas, individuos y no residentes”, apuntó la entidad monetaria en un comunicado.

En su texto, el Central recordó que el objetivo es que su stock de deuda sea “significativamente inferior al actual” y que “los únicos tenedores” sean “los bancos del sistema financiero local”, lo que, a juicio de la entidad, “permitirá mejorar la eficacia de la política monetaria para combatir la inflación, fomentar el desarrollo del sistema financiero y fortalecer” la economía.

En ese marco, en la licitación del martes 18 se renovarán, como sumo, Lebac por $ 150.000 millones que sólo podrán ser suscriptas por no bancarios. Eso es aproximadamente la mitad del vencimiento que, según el mismo BCRA, es de unos $ 300.000 millones sólo entre los no bancarios. Los bancos sólo pueden participar en nombre de terceros no bancarios.

Mirá también Tasa, dólar e inflación: qué señales espera la City frente a la incertidumbre Tras una nueva semana signada por nuevas subas del dólar, una leve caída del riesgo país y rumores de una nueva convertibilidad, qué esperan los inversores y con qué instrumentos se le puede hacer frente a la volatilidad.

Nobac y Leliq para los bancos, dólares para todos

El plan mantiene para los bancos la oferta de Notas del Banco Central (Nobac) a un año (la primera licitación fue declarada desierta) y las Letras de Liquidez (Leliq), a una semana, que, destaca la entidad, “se consolidarán como el principal instrumento de esterilización”.

Como ya estaba previsto, el Ministerio de Hacienda ofrecerá otra vez Letras del Tesoro (Letes) “como alternativa de inversión en pesos para todos los participantes”, bancarios y no bancarios.

El Central reiteró, también, que acordó con el Fondo Monetario Internacional “modificaciones al programa que permiten la disponibilidad de recursos adecuados en moneda extranjera para asegurar el buen funcionamiento del mercado de cambios a lo largo de esta operación”. Y que, en ese contexto, “el BCRA ofrecerá dólares de sus reservas mediante subastas”.

Encajes para secar el mercado

Por último, y “para garantizar un ordenado proceso de reducción de Lebac”, se anunció una nueva suba de 5 puntos de los encajes bancarios –la proporción de los depósitos que los bancos tienen que tener inmovilizado- que regirá desde el miércoles 19 de septiembre.

Los bancos podrán contabilizar para ese incremento de los encajes en los depósitos a plazo las Nobac y Lebac (las que aún mantengan en su poder, ya que no pueden adquirir nuevas Letras).

El aumento de los encajes representaría una contracción de unos $ 150.000 millones en la liquidez del mercado. Según el central, sumado al dinero que sacarían de la plaza las Letes y la venta de divisas, “representarían una absorción monetaria mayor a la cancelación parcial de Lebac” con “una contracción proyectada de la liquidez del mercado de hasta $ 100.000 millones”.