El petróleo trepó hasta 5,8%

El petróleo intermedio de Texas (WTI) saltó 5,8%, y cerró en u$s 38,46 el barril, producto de la debilidad del dólar frente a otras divisas tras terminar la reunión de la Reserva Federal (Fed). A su vez, el barril de crudo Brent para entrega en mayo cerró en el mercado de futuros de Londres en u$s 40,30, un 3,9% más que al cierre de la sesión anterior.

El petróleo WTI subió con fuerza impulsado por la debilidad del dólar frente al euro y otras monedas, lo que suele presionar al alza el precio del oro negro ya que al negociarse en dólares resulta relativamente más barato. La divisa perdió posiciones después de que la Fed se mostrara más cauta en su política monetaria.

También trascendió que las reservas de crudo de EE.UU. aumentaron la semana pasada en 1,3 millones de barriles y se situaron 523,2 millones, cifras no vistas en más de ocho décadas, aunque por debajo de lo que esperaban los analistas.