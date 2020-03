El petróleo sale de mínimos con subas de hasta el 20%

La volatilidad extrema en el mercado del petróleo se manifiesta con la suba de hasta el 20% con la que ha reaccionado hoy el petróleo en EE.UU. a su desplome del 25% de ayer. Los analistas, sin embargo, reiteran sus previsiones bajistas, y nuevas firmas auguran precios inferiores a los u$s 20 por el desplome de la demanda y el aumento de producción.

Ni el desplome del 25% de ayer ni la suba de hasta el 20% de hoy alteran el creciente consenso del mercado sobre las caídas adicionales que podría registrar el precio del petróleo.

Por el pánico, hasta los bonos más seguros del mundo sufren caídas estrepitosas La crisis desatada por el coronavirus está generando un estado de pánico generalizado. Tal es así que las acciones americanas muestran caídas mayores al 25% desde su techo a mediados de febrero. En los índices del viejo continente, las pérdidas son aún más estrepitosas, con descensos superiores al 32% en promedio.

Goldman Sachs, con anterioridad al derrumbe de ayer, miércoles, pronosticó una caída hasta los u$s 20 debido al "colapso de la demanda" de crudo. Según la firma estadounidense, una de las más influyentes en el mercado de comodities, la demanda registrará una bajada récord en el conjunto del año debido a la brusca contracción provocada por la parailzación de buena parte de la economía a causa del coronavirus.

Los analistas de Bank of America no descartan niveles inferiores a los u$s 20, y desde Jefferies aseguran que "a partir del 1 de barril los mercados se inundarán con cuatro millones de barriles diarios de crudo, presionando potencialmente a la baja los precios hasta niveles inferiores a u$s 20".