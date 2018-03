El petróleo subió por primera vez en más de una semana

El precio del petróleo subió el miércoles por primera vez en más de una semana tras una sorpresiva reducción en los inventarios de Estados Unidos y por datos de la AIE, que señalan que los recortes de bombeo de la OPEP llevarían al mercado a un déficit en el primer semestre del año.

El Brent ganó 89 centavos, o un 1,8%, a u$s 51,81 por barril, su primera ganancia en siete días.

En tanto, el WTI subió u$s 1,14 dólares, o un 2,4%, a u$s 48,86 el barril. El martes, ambos referenciales operaron en mínimos de noviembre de u$s 50,25 y u$s 47,09.

Los precios del petróleo extendieron su alza cuando el índice dólar cayó a su menor nivel en dos semanas contra una canasta de monedas después que la Reserva Federal de Estados Unidos subió las tasas de interés, como esperaba el mercado, pero no dio señales de un mayor ritmo de endurecimiento monetario para este año.

Una baja en el dólar hacer que el crudo denominado en el billete verde sea más accesible para tenedores de otras monedas.

Los inventarios de crudo en Estados Unidos retrocedieron en 237.000 barriles la última semana, contra el pronóstico de analistas de un incremento de 3,7 millones de barriles, dijo el miércoles la Administración de Información de Energía (EIA, por sus iniciales en inglés).

Por su parte, la Agencia Internacional de Energía (AIE) dijo que los inventarios mundiales de crudo subieron en enero por primera vez en seis meses, pese a los recortes de producción de la OPEP, pero el mercado puede inclinarse a un déficit en la primera mitad del 2017 si el grupo mantiene sus límites de bombeo.

A fines del año pasado, la Organización de Países Exportadores de Petróleo impulsó un acuerdo de reducción a la producción petrolera junto a exportadores externos de 1,8 millones de barriles por día (bpd) durante seis meses, con vigencia a partir del 1 de enero.