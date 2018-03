El petróleo creció por cuarto día consecutivo y se acerca al máximo del último mes

Los precios del petróleo operan en terreno positivo en los mercados internacionales y se encaminan a anotar un avance semanal que promediaría el 3%, por un reacomodamiento de carteras.

Ayer, los precios registraron pérdidas por datos que mostraron que los inventarios petroleros en los Estados Unidos están en máximos históricos, aunque experimentaron un inesperado declive en el transcurso de la semana pasada.

El barril de crudo WTI trepó 55 centavos, un 1,08 por ciento, a u$s 51,70 en el New York Market Exchange (Nymex) a pesar del sorpresivo aumento de stocks en Estados Unidos.

Las existencias de crudo en los Estados Unidos subieron en 1,57 millones de barriles la semana pasada, según datos oficiales publicados ayer, lo que eleva el volumen total de inventarios a un máximo histórico de 535,5 millones de barriles.

Debido a esa sobreoferta, las exportaciones petroleras de los Estados Unidos subieron a un máximo récord de 1,1 millones de bpd. La mayor parte de los embarques van a Asia.

Operadores afirman que en esa región hay señales incipientes de un mercado más ajustado debido a la iniciativa encabezada por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) para bajar su producción para apoyar los precios.

Por su parte, en Gran Bretaña, el barril del Brent subió 53 centavos, un 0,97%, y se acomodó en u$s 54,89 luego de que se restableciera la producción en las terminales del Mar del Norte.

¿Qué pasa con la soja?

Los granos disminuyeron su valor en el mercado de Chicago. El precio de la tonelada de soja cayó u$s 1,01 y cerró en u$s 345,95.

Por su parte, el trigo retrocedió u$s 2,38 y la tonelada cerró en u$s 155,52. La tonelada de maíz bajó u$s 1,57 y el precio finalizó en u$s 142,02