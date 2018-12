El petróleo perdió un 11% en la semana y el precio es el más bajo en 15 meses

Los precios del petróleo cayeron el viernes y cerraron la semana con pérdidas de más del 11%, tocando sus niveles más bajos desde el tercer trimestre de 2017, debido un que el exceso de suministro mantuvo alejados a los compradores antes de las fiestas de fin de año, a pesar de los recortes acordados por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y otros productores.

El precio del crudo bajó además en línea con las bolsas ante la preocupación de los inversores por la salud de la economía mundial, inquietud que se intensificó por la posibilidad de que Estados Unidos, el mayor consumidor mundial de petróleo, sufra una paralización gubernamental si no llega a un acuerdo para liberar fondos federales.

“Los muchachos de la OPEP no han hecho un buen trabajo al convencer a la comunidad petrolera internacional de que van a ser firmes promotores de su programa de recorte de suministros”, dijo Bob Yawger, director de Mizuho en Nueva York.

Según operadores citados por la agencia Reuters, las caídas en los precios fueron exacerbadas por las pocas operaciones que se registraron en la sesión y la aversión al riesgo antes de las fiestas de Navidad y Año Nuevo.

El crudo Brent cedió 53 centavos, 0,98%, hasta los u$s 53,82 dólares por barril, tras tocar un piso intradiario de u$s 52,79 por barril, su nivel más bajo desde septiembre de 2017. El WTI perdió 29 centavos, un 0,63%, hasta los u$s 45,59 por barril, luego de registrar un mínimo de u$s 45,1.

Tanto el Brent como el WTI acumularon un retroceso del 11% en la semana. Desde que tocaron máximos de varios años a comienzos de octubre, los dos precios referenciales del petróleo perdieron más de un tercio de su valor, en su peor desplome en tres años.

Los grandes productores de crudo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), dominada por estados del Golfo Pérsico en Oriente Medio que dependen mayormente de exportaciones energéticas, acordaron reducir la producción en para intentar apuntalar los precios.

Pero los recortes pactados por la OPEP y otros productores, de 1,2 millones de barriles por día (bpd), recién entrarán en vigor en enero y mientras tanto los inventarios están aumentando rápidamente. El grupo planea divulgar una tabla detallando las cuotas de recorte de producción de sus miembros y aliados como Rusia.

