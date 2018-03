El petróleo encontró un nuevo rango de acción entre los u$s 30 y u$s 35 el barril

Luego de la fuerte caída sufrida por el petróleo desde inicios del año pasado, a partir del 18 de diciembre de 2015, cuando concluyó la jornada cotizado a u$s 34,72 el barril de 159 litros en el Nymex, el crudo parece haberse estabilizado y hallado un nuevo rango de acción que oscila entre los u$s 30 y u$s 35 por barril.

En diálogo con Cronista.com, Cristian Folgar, economista y especialista en Energía y Servicios Públicos, explicó que la persistencia en este bajo nivel de precios se origina en el cambio de conducta de los principales miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), con Arabia Saudita a la cabeza.

“Pareciera que sí, que el precio del petróleo parece haber encontrado un nuevo rango que oscila entre los u$s 30 y u$s 35 por barril, principalmente, por la decisión de Arabia Saudita de mantener sus fuertes niveles de producción, en lugar de recortarlos, pese al actual sobreabastecimiento”, puntualizó Folgar.

El economista recordó que tras quebrar el piso de los u$s 30 el barril, existió una reunión entre Arabia Saudita, Rusia, Qatar y Venezuela, en la cual los funcionario árabes admitieron “estar dispuestos a volver a los niveles de enero de 2013 si el resto hacía lo mismo”

“De todos modos, también es clave saber cuál será la postura a adoptar por Irán, que antes de sufrir las sanciones exportaba entre 3 y 4 millones de barriles. Si Irán volviera a ese nivel de producción y exportación, aún si no hubiera demanda, estos precios de los que estamos hablando serían algo anecdótico”, precisó.

Por su parte, el economista Luis Palma Cané estimó que un precio razonable en realidad para el crudo debería rondar entre los u$s 40 y u$s 50 el barril, luego de que los principales productores mundiales llegaran a un acuerdo para recortar la producción de petróleo.

“Realmente no sé si los niveles actuales marcan un nuevo rango de acción para el barril. Lo que sé es que la fuerte baja del petróleo, que ronda el 70%, se debió a un incremento de la oferta diaria que no se correspondió con la demanda. Hoy hay 2 millones de barriles diarios más por día”, añadió Palma Cané.

“¿Por qué hay exceso de oferta? Hace cuatro años que los Estados Unidos decidió incrementar su producción de shail gas y a partir de eso creció. ¿Por qué antes cuando subía la producción, el precio bajaba y ahora no? la OPEP, que tiene el 40% por ciento de la producción, antes decidía recortar su producción, pero, en esta ocasión decidió mantener la cuota de mercado”, agregó.

“El único motivo que manejó la leve tendencia al rebote de la semana pasada, fue la reunión que mantuvieron Arabia y Rusia, dos de sus principales productores, cuando decidieron congelar la producción a enero”, insistió.

El especialista reiteró que el valor del precio del petróleo dependerá si se reúnen nuevamente los productores y llegan a un acuerdo para reducir la actual oferta de 95 millones de barriles por día.

“En caso de llegar a un acuerdo, seguramente el mercado se irá equilibrando aunque igual demandará algún tiempo poder redirigir todos los stocks ya que hoy la demanda alcanza apenas los 93 millones de barriles por día. Es decir, hay 2 millones de barriles de más por día desde hace casi un año”, completó.