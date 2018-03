Subió el petróleo tras una baja de reservas en EE.UU

Los futuros del petróleo subieron después de publicarse un descenso de las reservas semanales de crudo en Estados Unidos.

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) subió 50 centavos de dólar, o un 0,93% y cerró en u$s 53,76 el barril.

En tanto el barril de petróleo Brent para entrega en marzo cerró en el mercado de futuros de Londres en u$s 56,89, un 0,76% más que al término de la sesión anterior.

El crudo de referencia en Estados Unidos cotizó al alza por segundo día consecutivo después de publicarse un descenso de las reservas semanales, que se encuentran cerca del límite máximo de la media para esta época del año.

Las reservas descendieron la semana pasada en 7,1 millones de barriles y se situaron en los 479 millones, mientras que la media de las últimas cuatro semanas subió hasta los 7,7 millones de barriles diarios, un 0,5% por encima del mismo periodo el pasado año.

El Brent subió ligeramente influido también por la baja de las reservas en EE.UU.

Los mercados además están a la espera de verificar el grado de cumplimiento del recorte de los suministros de crudo al que se han comprometido los socios de la OPEP y otros productores ajenos a la organización, y que entró en vigor el 1 de enero.

Los futuros de soja terminaon el día en baja en Chicago

Los futuros de soja terminan el día en Chicago en baja por toma de ganancias luego de una fuerte subida en el precio del futuro -con vencimiento en marzo- del 2 % en el día de ayer.

El futuro de soja con vencimiento en enero bajaron un 0,27% para cerrar en u$s 368,73. La posición de marzo cierra el día en 372,01 US$/tn cayendo 1,01 US$/tn respecto al ajuste anterior.

A su vez, existe cierto optimismo sobre el clima y las perspectivas de rinde en Brasil que compensan la preocupación por las excesivas precipitaciones en la zona núcleo de Argentina, aseguró la consultora agrícola Granar.

El futuro de trigo blando con vencimiento en marzo cerró el día en u$s 156,62 la tonelada, aumentando u$s 2,85 con respecto al ajuste anterior.

El futuro de maíz con vencimiento en marzo cerraron en u$s 142,22 la tonelada, aumentando u$s 0,59 US$ con respecto al cierre anterior. De esta forma, lleva cinco sesiones consecutivas al alza aumentando un 3,7% desde que comenzó el rally.