El petróleo cayó más de un 3,5% y llegó a su piso de las últimas dos semanas

Los precios del petróleo cayeron más de un 3,5% y tocaron su mínimo de dos semanas en los mercados internacionales, a la espera de las cifras semanales de la oferta estadounidense, en un contexto más general de interrogantes sobre las perspectivas mundiales.

El precio del petróleo del tipo de referencia West Texas Intermediate (WTI) cayó u$s 1,83, un 3,5 por ciento, hasta los u$s 50,58 de 159 litros en el New York market exchange, y tocó su mínimo de dos semanas.

En Londres, el Brent del Mar del Norte retrocedió u$s 1,81, un 3,3%, hasta los u$s 53,08 el barril.

La OPEP y otros productores fuera del grupo, como Rusia, acordaron recortar el bombeo en casi 1,8 millones de barriles por día en la primera mitad del 2017, para frenar el exceso de oferta que persiste desde hace ya casi tres años.

Los recortes y los rumores acerca de una posible extensión del acuerdo generaron un avance cercano al 10% en los principales contratos, entre el 22 de marzo y el 12 de abril, además de las tensiones geopolíticas, que también ayudaron a apuntalar el mercado de petróleo.

¿Qué pasa con la soja?

Los principales granos operaron con tendencia mixta en el Mercado de Chicago.

El precio de la tonelada de soja subió u$s 1,56, un 0,48%, hasta u$s 349,16. Tal como explica El Cronista en su versión impresa, los futuros de la oleaginosa perdieron ayer casi u$s 3 por tonelada ante datos de procesamiento de soja en EE.UU. menores a los esperados.

El precio de la tonelada de trigo bajó u$s 1,28, un 0,82%, hasta u$s 153,95.

El precio de la tonelada de maíz cedió 0,06%, hasta los u$s 142,21.