El petróleo cayó, con algo de desconfianza en el plan de la OPEP

Los precios del petróleo retrocedieron en los mercados internacionales y los inversores retrayeron sus apuestas, luego de que sólidos datos de perforación en los Estados Unidos aumentaran las preocupaciones sobre la eficacia de los recortes de producción liderados por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

El crudo WTI bajó 0,61 dólares, un 1,25 por ciento, por lo que el barril de 159 litros se comercializa a u$s 48,17 en el Nymex y continúa por debajo de los u$s 50, cifra que no supera desde noviembre. Por su parte, en Londres, el Brent bajó 0,15%, hasta los u$s 51,68 dólares el barril.

Los perforadores en Estados Unidos sumaron 14 plataformas petroleras en la semana al 17 de marzo, con lo que llevaron la cuenta total a 631, la mayor cantidad desde septiembre de 2015, según la empresa de servicios de energía Baker Hughes Inc.

El aumento de la producción de crudo en los Estados Unidos agrava la preocupación de que un acuerdo de recorte del bombeo por parte de la OPEP y productores fuera del cártel esté teniendo un menor impacto a lo esperado.

Las perspectivas de una mayor producción desde Libia, que está exenta del acuerdo de reducción del bombeo, también ahondan el pesimismo.

¿Qué pasa con la soja?

Los principales granos operaron con tendencia mixta en el Mercado de Chicago.

En ese contexto, la soja ganó 0,07% y llegó hasta los u$s 367,72 por tonelada. El maíz, por su parte, descendió 0,74%, hasta los u$s 143,60 por tonelada. En cambio, el trigo retrocedió 1,43%, hasta los u$s 158 por tonelada.