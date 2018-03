Aumentaron los stocks de EE.UU. y volvió a caer el petróleo

Los precios del petróleo volvieron a caer en los mercados internacionales, luego de que la Administración de Información de Energía (EIA, por su sigla en inglés) confirmara una nueva suba de los inventarios en los Estados Unidos en el transcurso de la semana pasada.

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) bajó hoy un 0,41 por ciento y cerró en 48,04 dólares después de conocerse un fuerte aumento de las reservas semanales de crudo en Estados Unidos.

Al final de las operaciones a viva voz en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), los contratos futuros del WTI para entrega en mayo, que a partir de hoy se toman como referencia, bajaron 20 centavos respecto al cierre de la última sesión.

Por su parte, el Brent, referencia en Europa, cotizó a la baja en el mercado de futuros de Londres y cerró en 50,69 dólares, un 0,51% menos que en la víspera.

EIA detalló que los inventarios de petróleo en los Estados Unidos subieron la semana pasada por un incremento en la producción de las refinerías.

Las existencias de crudo treparon en 5 millones de barriles la semana pasada, frente a las expectativas de analistas de un alza de 2,8 millones de barriles. Además, las importaciones de crudo aumentaron en 1,069 millones de barriles por día en la última semana.

¿Qué pasó con los granos?

En el Mercado a Término de Buenos Aires (MATBA), la soja para entrega a Mayo 2017 bajó en torno a u$s 1 y quedó en u$s 242 por tonelada.

Por su parte, el trigo para enero 2018 perdió u$s 1 y se estacionó en u$s 157,50 por tonelada. El maíz acordado para abril 2017 bajó 60 centavos a u$s 146,50 por tonelada. El girasol para marzo 2017 cayó 2 dólares a u$s 280 por tonelada.