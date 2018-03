El petróleo subió por un descenso de inventarios de gasolina en EE.UU.

El petróleo siguió hoy en alza en un mercado que parece dejar atrás la preocupación por el aumento de las reservas estadounidenses anunciado el miércoles.

En Nueva York, el barril de ‘light sweet crude’ (WTI) para entrega en marzo aumentó 66 centavos de dólar hasta los u$s 53.

En Londres el barril de Brent para entrega en abril ganó 51 centavos para cerrar en u$s 55,63.

“Los inversores habían apostado a la baja porque esperaban el elevado aumento de los inventarios de crudo. Tras divulgarse las cifras, ahora pasaron a posiciones de compra”, dijo Mike Lynch de Strategic Energy and Economic Research.

Además, la Administración de Información de Energía (EIA, por su sigla en inglés) detalló que las existencias de gasolina cayeron en 869.000 barriles a 256,2 millones de barriles, contra la expectativa de analistas consultados por Reuters de un aumento de 1,1 millones de barriles.

El declive en los inventarios de gasolina estaría mostrando un consumo más fuerte a lo esperado en Estados Unidos y podría ser lo suficientemente positivo como para apoyar los precios.

“Los retiros de gasolina están apoyando los precios hoy”, observó Tamas Varga, analista de PVM Oil Associates. “Son evidencia de una demanda más sólida en los Estados Unidos”, destacó.

Unos inventarios más altos de combustibles y una producción de crudo en ascenso en los Estados Unidos harían que los mercados petroleros estén saturados por algún tiempo, pero se ajustarían de modo gradual, precisó Goldman Sachs.

“Vemos que un repunte acelerado en el esquisto (combustible no tradicional) crea un riesgo bajista para nuestro pronóstico de precios para el WTI de u$s 55 el barril en 2018, pero no (para) nuestra expectativa de que el mercado global del petróleo pasará a un déficit en el primer semestre de 2017”, sostuvo el banco en una nota.

.