El petróleo avanza por encima de los u$s 60 y toca máximos de 2015

Los precios del Brent cotizaban el lunes por encima de los u$s 60 el barril, cerca de su mayor nivel desde mediados del 2015, ante las expectativas de que los recortes de producción impulsados por la OPEP se extiendan más allá de marzo.

Los precios del referencial Brent subían 0,22% a u$s 60,57 el barril, cerca de su mayor nivel desde julio del 2015. El contrato está un 36% por encima del mínimo de 2017 al que cayó en junio. En tanto, el crudo ligero West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos avanzaba 0,03% a u$s 53,93 el barril, cerca de un máximo no visto en ocho meses.

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), además de Rusia y otros siete productores aliados, acordaron reducir sus volúmenes de bombeo por un total aproximado de 1,8 millones de barriles por día (bpd) a partir de enero de 2016, a fin de reducir el exceso de oferta en el mercado.

El pacto, que ya ha sido renovado una vez, ahora expirará en marzo del 2018, pero Arabia Saudita y Rusia han expresado su respaldo a la idea de extender los recortes nuevamente.

El secretario general de la OPEP, Mohammad Barkindo, dijo que el apoyo de Arabia Saudita y Rusia a una extensión del acuerdo aclaraba el panorama para la reunión que sostendrá el cartel petrolero el 30 de noviembre.

Aún así, operadores creen que un incremento de 900.000 bpd en la capacidad de exportación de crudo de Irak desde sus puertos del sur, a 4,6 millones de bpd, ha evitado que el precio del Brent siga subiendo.