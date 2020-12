El otro lado de la paz cambiaria: cómo se deteriora el balance del Banco Central

Si bien lo que va de diciembre muestra paz cambiaria y noviembre cerró con la misma tendencia, esto se dio a costa de un fuerte deterioro de la hoja de balance del BCRA. La brecha promedio cayó desde el 105% en octubre al 85% aunque el saldo global se observan también un costo en materia de reservas, suba de tasa de interés , venta de bonos en tenencia del BCRA y ANSES (como stock), colocación de deuda del Gobierno (aumento de deuda) y venta de dólar futuro. El Ejecutivo sigue comprando tiempo pero el costo se mantiene elevado.

Bajar la brecha significó al BCRA utilizar caja -reservas- y un aumento de la deuda en manos privadas, entre ventas del BCRA - interviniendo con AL30- y colocación del GN, por u$s 2.900 millones, o 0.75% PBI. El nivel de reservas netas es negativo en más de u$s 2000 millones. Por otro lado, la venta de bonos hizo que las paridades de los mismos caigan debajo del 40% y que el riesgo país se mantenga alto, generando un endeudamiento implícito al 16%. Finalmente, como estrategia complementaria para bajar la brecha, el Gobierno emitió deuda dólar linked y vendió dólar futuro por mas de u$s 5000 millones.

Venta de reservas

Si bien el dólar contado con liquidación pudo apuntar a la baja, dicha apreciación cambiaria no vino acompañada de una acumulación de reservas por parte del BCRA. De hecho, las reservas continuaron cayendo en noviembre para alcanzar los u$s 300 millones de pérdida. La calma cambiaria viene asociada con una continuidad en el deterioro de los activos del Central.

Los analistas de Portfolio Personal Inversiones (PPI) explicaron que lo que lo permitió la paz cambiaria reciente fue un fuerte uso de artillería pesada: "Entre fines de septiembre y el 27/11 (estimado), las reservas de libre disponibilidad pasaron de u$s -1083 millones a u$s -2.100 millones; es decir, se usaron unos u$s 1016 millones que fueron vendidos al sector privado, significando una absorción neta de $ 80.000 millones”.

Según distintos cálculos, hoy las reservas brutas son de u$s 38.939 millones. Las reservas utilizables, es decir, las brutas neteadas de la posición de oro, las DEG y los Swaps, serian de u$s 8792 millones. Sin embargo, si a ello se le restan los encajes (u$s 11.054 millones), las reservas de libre disponibilidad ya se encontrarían en negativo por u$s 2262 millones.

Los analistas de Grupo SBS remarcaron que el endurecimiento de la politica monetaria y cierto aumento en la tasa de devaluación permitieron que las ventas de divisas del BCRA se moderaran en octubre y noviembre, pero las reservas netas continúan en descenso demandando una reacción más contundente.

En este sentido, desde la compañía consideran que es posible evitar una corrección cambiaria significativa, aunque ello requerirá combinar una tasa de devaluación bastante acelerada con una postura monetaria mucho más restrictiva y un ambicioso sendero de convergencia fiscal.

“El reloj de las reservas netas siguió corriendo y por eso el equipo económico trató de reforzar su giro pragmático de octubre con nuevas señales de prudencia fiscal y monetaria, aunque comenzó a encontrarse con los primeros obstáculos que ponen a prueba la confianza. Hacia adelante, la clave para generar confianza en el nuevo rumbo estará más relacionada con dar señales de factibilidad política que con profundizar los anuncios económicos”, dijeron.

Haciendo un balance de los últimos meses, Nery Persichini, head de estrategia de GMA Capital recordó que desde agosto de 2019 la entidad monetaria comenzó a batallar contra la pérdida de reservas y que la pandemia no hizo más que profundizar la demanda de moneda dura.

“Desde marzo al presente, las reservas brutas se comprimieron en u$s 6.000 millones. Si se analizan las de libre disponibilidad, esto es aún peor ya que el valor actual de u$s 3.700 millones representa no más de un tercio del volumen previo a la pandemia. Las intervenciones del Banco Central para evitar un mayor deslizamiento cambiario no fueron gratuitas ya que entre septiembre y octubre debió desprenderse de u$s 2.500 millones para calmar la demanda, y en noviembre, a pesar del estricto cepo, se vendieron u$s 300 millones”, dijo.

Venta de bonos

Otra de las herramientas implementadas por el BCRA y el Gobierno para hacer bajar al dólar es la venta de bonos en el mercado. Estos bonos rinden 16% en dólares por lo cual, una venta de bonos en manos del sector publico a tenedores privados implica en última instancia un endeudamiento a la tasa del bono. De esta manera, se produce un deterioro de la hoja de balance del Central ya que se desprende de activos con tal de bajar la brecha cambiaria.

Desde PPI explicaron que el BCRA vendió bonos y que en el último bimestre, vendió AL30 de su tenencia por unos $ 39,2 mil millones (estimándose que se desprendió de USD VN 700 millones).

“Dada la venta realizada, proyectamos que le quedaría un poder de fuego, para usar “como sustituto” de reservas (que son negativas), unos u$s 6.900 millones. El ANSeS también vendió bonos, siempre sobre última hora para ayudar a bajar los precios. Si bien no se dispone información actualizada para estimar con cierta certeza las ventas, sabemos que recibió -al menos- unos u$s 8.500 millones tras la restructuración”, estimaron.

Según sus cálculos, el BCRA recibió luego de la Reestructuración de la deuda cerca de u$s 8000 millones en bonos, de los cuales se desprendió u$s 415 millones en septiembre, u$s 60 millones en octubre y u$s 640 millones en noviembre. De esta manera, las ventas de bonos en noviembre fue la mas alta desde que se concretó el canje de deuda.

Emisión de deuda.

Para poder sacar pesos del mercado y con el afán de renovar la deuda en pesos que le vencía, el gobierno decidió llevar a cabo emisiones de deuda en activos atados a la inflación y a la evolución del tipo de cambio oficial, a través de emisiones de bonos dólar linked. “

El gobierno colocó bonos Dólar Link en octubre para dos objetivos. Por un lado se busca financiar el resultado fiscal mensual, y absorber pesos para reducir la brecha. En concreto, para este último objetivo, emitió en total nueva deuda por u$s1.660 millones, de los cuales aplicó u$s 1.200 millones para la “brecha” y retiró $102.000 millones que redujeron Base monetaria y deuda remunerada del BCRA”, comentaron desde PPI.

Desde Grupo SBS agregaron que las licitaciones de noviembre mostraron un roll-over mayor al 100%, como buscaba el gobierno. No obstante, la demanda estuvo sesgada hacia instrumentos CER y dollar-linked, revelando la preferencia de los inversores por alternativas indexadas en un contexto de elevadas expectativas de inflación y devaluación . Además señalaron que esto sugiere que profundizar el financiamiento con deuda en la recta final del año requeriría tasas de interés reales más elevadas, especialmente en un mes que muestra un importante aumento estacional de la demanda de dinero.

Dólar futuro

Finalmente, y como parte de la misma estrategia para calmar al dólar, el BCRA siguió vendiendo dólar futuro en noviembre, cerrando el mes en aproximadamente u$s 5000 millones de su posición vendida en dólar futuro.

El interés abierto en Rofex a finales de noviembre fue de u$s 5086 millones y, dado que hay muy pocos jugadores vendiendo dólares, se estima que prácticamente toda la posición vendida le corresponde al BCRA . Aun así, en el ultimo mes se registra una contracción del interés abierto ya que en octubre había alcanzado niveles de u$s 5700 millones.

El contexto favoreció al peso

Si bien es cierto que el tipo de cambio libre se apreció gracias a las medidas del BCRA y del Gobierno, el contexto internacional favoreció a la moneda local.

Martín Polo, estratega jefe de Cohen destacó que, en el momento que más lo necesitaba, con una brecha cambiaria que superaba el 100%, el contexto global le dio una gran ayuda al mercado local.

"La inminente vacuna, el despegue de la economía China y con las economías desarrolladas -y Estado Unidos en particular- combinando recuperación actividad con mayores perspectivas de estímulo fiscal, son los pilares para el que continúe el risk-on global. La consecuencia natural de este escenario fue la devaluación del dólar a nivel global – el DXY cotiza en el nivel más bajo desde abril de 2018- y suba de los precios de las materias primas", dijo.

Además, el especialista agreó que la mejor noticia para Argentina fue la revalorización del Real brasileño y el alza en el precio de la soja.

"De hecho, el tipo de cambio nominal multilateral en el último mes subió 7.3% -13% respecto al real brasileño- que descontando la suba de precios internos, permitió que el tipo de cambio real mejore casi 4% en tanto que el índice de precios de materias primas subió 4.5% en los últimos 30 días. Insistimos que este contexto ayuda a la economía local al mejorar las perspectivas de las exportaciones para el próximo año, pero lejos está de resolver los problemas que deberá enfrentar en los próximos meses", sentenció.