El oro va por su tercera semana de ganancias ante suba de casos de coronavirus

Los precios del oro subía el viernes y se encaminaban a una tercera semana consecutiva de ganancias, ya que un aumento en los casos de coronavirus desvanecía las esperanzas de una rápida recuperación económica.

El oro al contado avanzaba 0,1% a u$s 1.762,41 la onza, tras alcanzar el miércoles un máximo desde octubre de 2012 de u$s 1.779,06 y se encaminaba a una ganancia del 1,1% para la semana. Los futuros del oro en Estados Unidos subían un 0,2% a u$s 1.774,70 la onza.

"El oro está encontrando respaldo en las preocupaciones sobre una segunda ola de infecciones a medida que algunos estados de Estados Unidos ven dispararse la cantidad de casos", señalaron analistas de Commerzbank en una nota.

Agregaron que "la expansión de la liquidez de los bancos centrales y la deuda pública resultante de esto continúa defendiendo una demanda sólida de oro como refugio seguro".

Los casos de coronavirus aumentaron en Estados Unidos y más de 9,51 millones de personas se infectaron en todo el mundo, según un recuento de Reuters.

Los precios del oro han subido un 16% en lo que va del año debido al aumento de las medidas de estímulo de los bancos centrales y los gobiernos a nivel mundial para amortiguar del golpe de la pandemia COVID-19 en las economías.

Entre otros metales, el paladio subía un 0,6% a 1.853,03 dólares la onza, el platino caía un 0,9% a 796,00 dólares la onza y la plata bajaba un 0,4% a 17,80 dólares la onza