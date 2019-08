El oro trepa a un máximo en seis años por aversión al riesgo

Los precios del oro escalaban hoy hasta máximos de seis años, a poca distancia de los de u$s1.500 la onza, ya que los inversores continuaban buscando activos de refugio ante las crecientes tensiones comerciales entre China y Estados Unidos.

El oro al contado subía 0,9%, a u$s 1.487,28 la onza tras llegar a u$s 1.490 la onza, máximo desde abril del 2013.

Los futuros del oro en Estados Unidos ascendían 1% a u$s 1.499,10 la onza y más temprano sobrepasaron por primera vez un máximo de más de seis años.

La guerra arancelaria entre Estados Unidos y China escaló la semana pasada cuando el presidente Donald Trump amenazó con imponer más aranceles a las importaciones chinas. Por su parte, China permitió que el yuan cayera bajo 7 unidades por dólar, lo que provocó que Washington designara formalmente a Pekín como manipulador de divisas.

"La escalada de las tensiones comerciales es un telón de fondo clave que está apoyando los precios del oro; otro factor importante es el incremento masivo de deuda con rendimiento negativo", dijo Ross Strachan, analista de Capital Economics, a Reuters.

Aunque existe potencial de una corrección de corto plazo, ahora muchos analistas consideran los u$s 1.500 dólares la onza como un punto de inflexión, de acuerdo a Strachan.

En el mercado de deuda, los rendimientos de los bonos estadounidenses a 10 años bajaron a sus menores niveles desde el 2016. El martes, los retornos de los bonos soberanos europeos se hundieron a mínimos históricos.

El banco Goldman Sachs dijo en una nota enviada a clientes que ya no espera que se forje un acuerdo comercial con China antes de las elecciones presidenciales de Estados Unidos del 2020. En tanto, Morgan Stanley advirtió que la guerra arancelaria podría llevar a la economía global a una recesión para mediados del próximo año.

Entre otros metales preciosos, la plata ganaba 1,9% a u$s 16,76 la onza; mientras que el platino sumaba 0,5% a u$s 851,79 la onza; y el paladio caía 0,2% a u$s 1.434,11.