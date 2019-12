El oro tocó máximos y se prepara para cerrar su mejor año desde 2010

Sobre el filo del fin de año, el oro recuperó el valor de u$s 1500 la onza. Tocó hace tres meses máximos en seis años y acumuló una revalorización del 17% durante 2019, que se transformó en su mejor año desde desde 2010.

El precio del oro recupera así un balance anual favorable, después de cerrar 2018 con un descenso acumulado del 2%, por debajo de los u$s 1300 la onza. El giro a la baja en las tasas de interés adoptado por la Reserva Federal de Estados Unidos condicionó los ajustes en la cotización del oro a lo largo del año.

De cara a 2020, los analistas destacan la incidencia que tendrán, además de la evolución de los tipos de interés y de la inflación, factores clave como el Brexit, que se firme la tregua comercial entre China y Estados Unidos, y de manera especial las elecciones presidenciales previstas para finales de año en Estados Unidos.

Al igual que el oro, otros metales preciosos como la plata y el platino también subieron hasta rozar máximos. El oro reafirmó su posición por encima de los u$s $ 1500 la onza a medida que los inversores se posicionaban para 2020, con las ganancias posteriores a la Navidad, incluso cuando las acciones subieron y las preocupaciones comerciales entre Estados Unidos y China disminuyeron. La plata se elevó junto con el platino en lo que fue un año excepcional para los metales preciosos.

"Se debe tener precaución ya que los mercados podrían ser extremadamente volátiles, dado el bajo perfil de liquidez, especialmente a la baja, ya que noticias comerciales sigue siendo positivo y los mercados de valores siguen escalando nuevas alturas ", analizó Stephen Innes, jefe de mercado de Asia en AxiTraderInnes.

Los lingotes de oro alcanzaron su máximo este año en u$s 1557,11 la onza a principios de septiembre, el precio más alto en más de seis años, que se dio en el contexto de una carrera récord de acciones en Wall Street. Las tenencias globales en fondos cotizados en bolsa respaldados por oro también se expandieron en 2019.

De cara al nuevo año, hay opiniones encontradas sobre las perspectivas que tendrá el metal. A principios de este mes, JPMorgan Chase & Co. aconsejó apostar en oro para deslizarse a medida que la economía mundial cobra impulso. Entre los alcistas, Goldman Sachs Group Inc. y UBS Group AG ven precios subiendo a u$s 1600 una onza

A otros metales preciosos también les fue bien en 2019. Paladio, que se mantuvo estable en u$s 1885,90, alcanzó un récord de u$s 2000,35 la semana pasada y sigue siendo un 50% más alto este año. El platino aumentó 0,5%, extendiendo la ganancia anual del metal al 19%.