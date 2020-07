El oro superó los u$s 1900 y se acerca al nivel más alto de su historia

El 6 de septiembre de 2011 la onza de oro alcanzó los u$s 1923 y alcanzó así su valor más alto en la historia. Sin embargo, ese récord podría verse amenazado. Es que la cotización del metal volvió a escalar este viernes y superó los u$s 1900, impulsado por la incertidumbre que provocó la escalada de tensiones entre Estados Unidos y China esta semana.

El oro es uno de los principales refugios históricos de valor frente a las crisis. Por ello es que no sorprende que estas renovadas tensiones entre las dos mayores economías del mundo, sumado a los temores que persisten sobre el impacto económico derivado del coronavirus, haya provocado que la demanda del metal se incremente hasta alcanzar los u$s 1904, un nuevo máximo para los últimos nueve años.

El precio del oro amenaza con marcar un nuevo récord. Fuente: Bloomberg.

"Son los efectos indirectos del virus en la economía y las profundas dudas sobre si vamos a ver una recuperación en 'V' los que están respaldando al oro", dijo el analista independiente Ross Norman a la agencia Reuters. Y agregó que "el factor del miedo en torno a la disputa de Estados Unidos y China sumará combustible a las llamas, pero no durará".

"Si la economía no muestras señales de una mejoría de calidad, podrías ver más flujos hacia el oro y este avanzaría majestuosamente a los u$s 1922 dólares y seguiría subiendo hacia los u$s 2000 ", sumó.

El oro, que no rinde intereses, ha subido un 24% este año, apuntalado por las bajas tasas de interés y las medidas de estímulo de los bancos centrales para revivir a sus economías, lo que beneficia al lingote que es visto como una cobertura contra la inflación y la depreciación de la moneda.

La plata, en tanto, se encaminaba a cerrar su mejor semana desde 1987 con un alza de más de 17%, ayudada por las esperanzas de una reactivación de la actividad industrial, a pesar de que en la sesión perdía un 0,5% a 22,61 dólares la onza.