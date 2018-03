El oro anotó su mejor precio en los últimos cinco meses

El oro tocó ayer un punto máximo que no veía desde hace 5 meses, impulsado por las presiones geopolíticas que se plantearon en los últimos días a raíz del aumento de la tensión entre Estados Unidos y Corea y a partir de la incógnita que plantean las elecciones del próximo domingo en Francia.

Los inversores optaron por este activo de refugio a comienzos de la rueda y el metal precioso alcanzó los u$s 1295,42, aunque luego frenó su suba y terminó a u$s 1285,86 la onza.

El metal dorado devolvió parte de sus ganancias debido a que el dólar se alejó de los mínimos de 5 meses que tocó frente al yen y los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años también repuntaron luego de tocar su nivel más bajo desde noviembre. Junto a las tensiones electorales y geopolíticas, el metal sacó partido a las expectativas de un ajuste menos agresivo de lo esperado por parte de la Reserva Federal. Los futuros del oro en el mercado Comex de Nueva York para entrega en junio, los más activos, ganaron 0,3%, para cerrar en u$s 1291,90 la onza.

Entre el resto de los metales preciosos, la plata al contado bajó 0,4%, a u$s 18,44 por onza, luego de tocar un máximo en cinco meses. El platino, por el contrario, avanzó 1,5%, a u$s 986,10 por onza, después de subir sobre su promedio móvil de 200 días y de 50 días. El paladio al contado, en tanto, perdió 0,7% y cerró en u$s 789,40 por onza.