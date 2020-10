El nuevo rulo: cómo ganar 5% en dólares con las ON de IRSA

Si bien se acabó para muchos el rulo de los u$s 200, ahora apareció otro. Es, sin embargo, un poco más sofisticado, pues para eso hay que tener dólares en el exterior.

Consiste en aprovechar la brecha del 5% que hay hoy entre el contado con liquidación (CCL) y el dólar MEP. El nuevo rulo, entonces, se realiza al traer los dólares por el contado con liqui y pasarlos por MEP a pesos, para luego volver a pasarlos a dólares en el exterior, y además ganar una renta del 10% anual en dólares, que es lo que paga el cupón de la Obligación Negociable (ON) de IRSA, en forma trimestral.

Incluso, este rulo ‘Elsztain’, como lo llaman en la jerga, por ser la licitación de una obligación negociable de IRSA, le permitió al Gobierno bajar el precio del CCL.

La licitación de la serie 9 de IRSA será el 5 de noviembre por u$s 108 millones, con vencimiento en marzo de 2023.

Lo interesante es que IRSA armó de tal forma la oferta que intereses y capital lo pagan directo en Nueva York, no en Argentina.

Por lo tanto, es negocio comprar esta ON, que le sirve a la compañía para canjear deuda que fue alcanzada por normativa del Banco Central (BCRA) y proponen esta nueva iniciativa. Es una ON muy parecida a la que le vence ahora, por lo que es una colocación que viene a ser una suerte de canje.

De esta forma, IRSA se transforma en la primera empresa que, desde enero, coloca deuda local e internacional.

Es un canje que se puede suscribir con la especie que vence en noviembre y con dólares MEP, lo cual ayudará a contener la brecha que hay con el contado con liqui durante esta semana y hasta el 5 de noviembre.

“Se está negociando a u$s 96, la estrategia es entrar, comprar por mercado o ir directo a la licitación. No tengas dudas que algo de eso hizo bajar fuerte al contado estos días, no es sólo el Gobierno interviniendo. Acá hubo entrada de dólares de afuera para esta operación: nos enteraremos el 5 de noviembre. Si vemos que colocaron una cantidad grande, no tengas duda que entró por cable. Hasta el 5 estará la presión en el cable, porque es plata que va a entrar del exterior, pensá que quieren colocar u$s 108 millones”, describió un experimentado bróker.

“Elsztain viene a salvarle el puchero al Gobierno sobre la hora”, dicen en la City.

“Dentro del marco legal que nos han fijado las autoridades, hemos diseñado una propuesta que creemos es atractiva para los inversores. Esperamos que nos acompañen, una vez más, depositando su confianza en el grupo”, dijo Matías Gaivironsky, CFO de IRSA/Cresud.

"Dadas las nuevas normas emitidas por el BCRA el menú de opciones que ofrece IRSA brinda flexibilidad buscando capturar tanto los intereses de aquellos inversores que prefieren recuperar una mayor liquidez en el corto plazo, como también a aquellos que quieren mantener la exposición original al crédito, en ambas opciones respetando la tasa de interés de los títulos originales”, dijo Norberto Quirno de Banco Galicia, uno de los colocadores del canje.

“El canje ofrece dos muy buenas alternativas para las condiciones de mercado actuales: una para aquellos inversores que deseen obtener una porción de cash importante conforme las restricciones del BCRA que imperan hoy y mantener invertido el residual a buenas tasas de interés y otra para aquellos inversores que prefieren mantener todo el capital invertido con cupones de interés atractivos, con domicilio de pago en el extranjero y que apuesten a la normalización de los rendimientos para créditos argentinos”, concluye Leandro Trigo, CEO del Grupo SBS.