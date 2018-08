El mercado vio con buenos ojos las medidas del BCRA y el Merval se recuperó

La decisión de cancelar las Lebac por parte del BCRA fue bien recibida por el mercado y el Merval quebró una racha bajista que se prolongó por dos jornadas consecutivas, al finalizar la rueda con una suba de 1,85 por ciento, hasta situarse en las 26.543.939 unidades.

“Renta fija mostró una mejora ya que los bonos en todos los plazos exhibieron subas importantes”, explicó Santiago Acuña, presidente de Acuña y Asociados y director de Macchi Valores, en diálogo con El Cronista.

“Fue un buen cierre del Merval, con un alza de casi 2%, y con algunos papeles con subas mayores a 10%”, añadió.

Según Acuña”, se registró un “buen volumen en acciones y muy fuerte en bonos”. “Evidentemente, la propuesta de cancelación de Lebac por parte del BCRA fue bien recibida por el mercado”, añadió.

Dentro del panel líder de Bolsas y Mercados Argentinos las subas más importantes las registraron Cablevisión (13,39%), Mirgor (12,76%), y Gas Cuyana (10,54%).

“El avance de Cablevisión ocurrió porque los papeles habían bajado un montón, pero hoy no hubo una noticia puntual”, deslizó Acuña.

“La sesión de mañana dependerá de cómo cierra la tasa de Lebac y ver efectivamente cuántos pesos quedan libres. A priori queda una montaña de pesos que van a relocalizar sus fondos. Muchos se irán al dólar otros a renta fija y algunos pocos a renta variable. En resumen sino hay nada raro en el mundo, soy optimista”, completó.

¿Qué pasó con los ADRs?

La mayoría de las firmas argentinas que cotizan en Wall Street concluyó la jornada con tendencia positiva.

En ese contexto, los papeles de YPF saltaron 3,37%, a 15,30 dólares cada uno, y lideraron las alzas.

Los otros avances más importantes los registraron Telecom Argentina (3,31%, u$s 17,79), Banco Macro (1,34%, u$s 48,36), y TGS (1,23%, u$s 13,97).

¿Qué pasó con los títulos públicos?

Entre los bonos, el AY24 creció 3,53%, el Descuento en dólares saltó 5,77%, el PR15 mejoró 0,60%, el Descuento en pesos ascendió 1,50%, el AN18 retrocedió 0,28%, el Par en dólares se apreció 5,66%, el PR13 cedió 0,80%, y el Par en pesos ganó 1,45%.

Entre los cupones atados al crecimiento del PBI, el TVPP (en pesos) trepó 7,40% ($ 2,90), el TVPA (en dólares ley argentina) avanzó 5,26% ($ 137), y el TVPY (regido por la ley extranjera, canje 2005) subió 5% ($ 147).