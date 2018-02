El mercado todavía siente los coletazos del mini-crash del lunes

El mercado local todavía no terminó de sacudirse de encima los efectos del mini crash del lunes pasado, con una Bolsa que cerró prácticamente neutra y bonos soberanos que mostraron leves subas. A medida que el susto por el derrumbe de principios de semana se va asentando, los mercados de todo el mundo operaron con mejor tono Europa en Alza, Estados Unidos con Leves bajas y la plaza local acompañó la tendencia.

La bolsa argentina cerró equilibrada el miércoles, tras registrar tomas de ganancias durante el cierre de la sesión, pero sostenida por la mejora anotada en acciones del sector energético. El índice Merval que agrupa a las acciones más operadas llegó a ganar 3% en el día antes de caer para terminar 0,68% por debajo de su nivel del martes.

Las subas fueron lideradas por Transener que ganó 5,37%, seguido por Aluar que avanzó 4,93% y Transportadora de Gas del Norte que ganó 3,6%.

El avance de Aluar estuvo relacionado con la presentación del resultado trimestral de esa firma, con números positivos.

El índice Merval acumula una suba superior al 5% en lo que va del año.

El sube y baja de la Bolsa porteña durante la rueda de ayer imitó el ánimo de Wall Street. El índice Dow Jones llegó a ganar 0,9% en la rueda antes de retroceder y cerrar 0,08% abajo. Los operadores hablaban de una vuelta a la estabilidad en una semana que fue muy volátil. Pero, sin embargo, la distancia entre mínimos y máximos hace pensar que la calma bursátil quedó en el pasado.

"Todos hablaban de que el mercado tenía que corregir a la baja, todos decían que ya llegaba, pero pasaban los meses y no llegaba. Finalmente, el lunes llegó y fue algo abrupto", dijo Nicolás Chiesa, senior trader de Balanz Capital. "No parece ser este un evento grande, pero si un cambio para adelanta, se acabó el mercado sin volatilidad, vamos a ver alzas y bajas, lo que no implica que haya que quedarse afuera sino aprovechar las bajas para comprar barato", agregó.

La que no aflojó fue la presión de la tasa a 10 años de los bonos del Tesoro estadounidense, que subió 1% a 2,83%. Sin embargo, los títulos de deuda locales no lo sintieron. Los bonos soberanos en la plaza extrabursátil local subieron en promedio un 0,6%. Como resultado, el riesgo país argentino medido por el banco JP Morgan cayó con fuerza, 9 puntos, a 385 unidades tras haberse acercado a los 400 puntos tras el sacudón del lunes.