El mercado paulista se prepara para festejar el impeachment con subas

Al cierre de esta edición, los legisladores brasileños se encaminaban a una definición positiva para la propuesta de un juicio político contra la presidenta Dilma Rouseff: de 200 legisladores que habían votado, 155 lo habían hecho en favor del impeachment. Como ha sido costumbre desde el inicio del segundo mandato de la mandataria brasileña cada dato negativo para el Gobierno se traducía ayer en expectativas de suba para las acciones y la moneda de ese país.

"Mañana sube todo y baja el dólar", dijo Gustavo Segré, profesor de la Universidad Paulista y socio de Center Group. "De hecho, espero ver al Banco Central de Brasil interviniendo para que no se caiga tanto el dólar y no perder ventaja en las exportaciones", agregó.

El real brasileño se aprecia 13,74% frente al dólar en lo que va del año; cerró a 3,53 por dólar el viernes pasado. El índice Bovespa de la Bolsa de San Pablo gana 26,31% en el mismo período. Los avances de estas dos variable tienen mucho que ver con la poca suerte del Partido de los Trabajadores y, los malos resultados de ayer, prometen nuevos avances en lo inmediato.

La ADR de Petrobras en Wall Street, por su parte, acumula un avance del 57,75% en lo que va del año, como resultado de los avances en las investigaciones por casos de corrupción dentro de la propia empresa y en el Gobierno.

"Este es un tema en el que los mercados verían apostando por la salida de dilma, va a haber alguna suba más del Bovespa y del real", coincidió Danta Sica, economista y titular de Abeceb.com.

Sin embargo, más allá de lo que se vea en la primera rueda posterior a la histórica votación brasileña, los analistas coinciden en marcar que el camino posterior a la suspensión de Dilma por 180 días no será sencillo.

"Más allá de que se vea con buenos ojos el cambio, la crisis no es una crisis suave, va a durar bastante tiempo más. A lo sumo puede que esto le ponga un piso a la crisis, pero no que apure una recuperación", agregó Sica.

La votación que se cerraba ayer le daba seis meses a los investigadores para actuar contra Dilma Rouseff, con lo cual el gobierno quedaría en manos del vicepresidente Michel Temer, un hombre que si bien apoyó la remoción de Rouseff tiene sus propios problemas judiciales y dudas respecto a qué coaliciones armar para sostener su propio Gobierno.

"Las batallas de cambio del poder político no son para nada sencillas, y menos breves. Por ende, nos imaginamos que de prosperar el juicio político de Dilma se iniciará una nueva etapa en nuestra lógica de inversión. Creemos que hicimos el primer recorrido, que ahora se abrirá un período de volatilidad e incertidumbre, para despejarse nuevamente más adelante" analizaba el viernes un informe de Delphos Investment. "Esto pasó en Argentina, en donde tuvimos una primera ‘pierna’ alcista luego de las PASO 2013, posteriormente un gran lateral volátil hasta la muerte del fiscal Nisman, que potenció las chances de Macri y se tradujo en una segunda ‘pata’ alcista, una nueva consolidación para culminar con un último ‘rally’ ya con la noticia de la victoria amarilla en octubre de 2015", concluyó.