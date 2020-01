El mercado no espera que más provincias posterguen sus pagos

Tras el pedido de postergación en el pago de bonos de la provincia de Buenos Aires (PBA), en el mercado descartan que otras jurisdicciones se sumen al incumplimiento de sus obligaciones. Según explicaron los analistas, la razón fundamental es que los vencimientos subsoberanos de este año son moderados.

"Por ahora el riesgo de PBA está acotado. Hay buenos créditos que están más cubiertos, como la Ciudad de Buenos Aires (CABA), Córdoba o Santa Fe, que tiene deuda muy baja. El mercado descuenta una reestructuración de PBA, al igual que la Nación. Pero, en otras, espera que sigan pagando porque pueden refinanciar o, las mas chicas, pedirle pesos a Nación", sintetizó Fernando Marull, de FMyA.

"En la primera parte del año, el vencimiento más fuerte después de PBA es de CABA. Para nosotros es un buen crédito. Hay otros pagos de provincias que consideramos de bajo crédito pero no son de extrema peligrosidad, son servicios de deuda pequeños. Es el caso de La Rioja, Entre Ríos, Chubut y Chaco", señaló Lucas Longo, analista de research de Balanz.

Esteban Arrieta, analista de deuda subsoberana de Mariva, compartió algunos números. "En 2020, la más comprometida es PBA, que tiene vencimientos en moneda extranjera (sin contar la tenencia de Anses) por u$s 1382 millones. Es más del 65% de la deuda provincial que vence este año", indicó.

"La sigue CABA, que el 19 de febrero tiene que pagar u$s 165 millones de una amortización del bono que vence en 2021. No tendría problemas para hacerlo porque tiene más liquidez y el mercado está abierto para ella. De hecho, va a emitir un bono a tasa Badlar. Con respecto al resto de las provincias que tienen vencimientos de capital de bonos en dólares durante este año, está Córdoba, con u$s 38 millones; Chubut con u$s 27 millones; y Tierra del Fuego que deberá pagar u$s 20 millones. No habría otras provincias que sigan el mismo camino de PBA", añadió Arrieta.

Por su parte, Francisco Mattig, analista de estrategia de Consultatio Investment, sostuvo: "Hay provincias de baja calidad crediticia, como Chaco o Tierra del Fuego, que tienen perfiles de vencimiento cómodos porque aprovecharon las ventanas de mercado y emitieron a largo plazo. Chubut, que tiene algún vencimiento de capital, es la que tiene las cuentas más condicionadas". Y agregó: "Los precios de los bonos provinciales ya muestran ese mejor perfil de vencimientos. CABA cotiza a la par y Córdoba o Santa Fe, a paridades de entre 70 y 80%".

Arrieta, en tanto, resaltó: "No veo riesgos altos en otras provincias. Ahora bien, el mensaje del Gobierno al no dar ayuda financiera a PBA es que no rescatará a nadie. Su única colaboración es permitirles acceder al mercado oficial de cambios para pagar la deuda con dólar de $ 60". No obstante, el año que viene volvería la preocupación: "En junio de 2021 Córdoba tiene que pagar u$s 725 millones. Debería empezar a hacer caja desde hoy para hacer el pago, mientras que la renovación de esa deuda dependerá de la reestructuración del soberano", dijo.