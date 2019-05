El mercado estará atento al discurso de Schiaretti tras las elecciones de Córdoba

Este fin de semana se llevará a cabo las elecciones a gobernador en la provincia de Córdoba. La atención en el Ejecutivo nacional, así como también entre los participantes del mercado estará centrado en la elección que hagan los candidatos de Cambiemos, puntualmente Mario Negri. El mercado no espera grandes sorpresas. Los fundamentos de la provincia están entre los mejores creditos subsoberanos. La atención se centrará en el discurso del actual gobernador, Juan Schiaretti, tras el resultado. Para analistas del mercado, un guiño hacia Lavagna de parte de Schiaretti podría complicar a Macri.

El mercado espera una victoria de Schiaretti.

En líneas generales, ningún analista del mercado anticipa que veamos un cambio de color político en la gobernación de Córdoba, por lo cual, no se esperan grandes sorpresas. La clave estará en descifrar a quien le dará su apoyo final luego del resultado electoral, el actual gobernador Schiaretti y mayor candidato a ganar las elecciones.

Esteban Arrieta, analista de subsoberano de Banco Mariva, entiende que el mercado descuenta una victoria del oficialismo provincial y en el cual no se esperan grandes sorpresas. En cuanto al impacto del resultado de las elecciones este domingo en la renta fija provincial, Arrieta destacó que no espera reacciones importantes.

“No creo que la elección de Córdoba vaya a impactar en el valor de los bonos de la provincia. Se observa que la renta fija cordobesa está muy atada y correlacionada con los bonos soberanos”, explicó Arrieta.

Nicolás Chiesa, director de Portfolio Personal Inversiones (PPI) coincide con los demás analistas al resaltar que el mercado espera que gane el oficialismo.

“Se espera una victoria contundente de Schiaretti. Además, dado que el Kircherrismo no tiene candidato, lo que hay que ver es quien le va a dar su apoyo Schiaretti. No creo que se pueda hacer una lectura hasta que no se pronuncie Schiaretti y si le guiña el ojo a Lavagna, Macri la va a tener complicada”, anticipó.

Un trader de bonos de un banco local sostuvo que el mercado probablemente esté atento a quien le dará su apoyo Schiaretti. “Si el guiño se dirige hacia Lavagna será visto como un buen dato ya que se acercaría al peronismo “neutral”. Si en cambio se acerca a figuras mas cercanas al Kirchnerismo, sería una mala noticia y un dato preocupante. Creo que cuanto más neutral sea su discurso (y potencialmente más cercano a Cambiemos), mejor para el gobierno y para el mercado”.

Martín Defilippo, Portfolio Manager de Megainver coincide con los demás analistas al remarcar que el resultado de la elección en Córdoba parece tener poca incertidumbre, dado que se espera que Juan Schiaretti será reelecto con comodidad, sin embargo, lo más importante para mirar hacia adelante podría ser la posición de poder que conforme Schiaretti y su injerencia sobre las elecciones a nivel Nacional.

Los Fundamentos de la provincia

En cuanto a los fundamentos de la provincia, Córdoba tiene sus diferencias con sus pares en cuanto a sus números, lo que la hace una economía sólida. Los bonos de la provincia a 2026 rinden 16%, y en general, la deuda provincial sufrió en los últimos meses, en línea con la merma que evidenciaron la renta fija soberana.

Esteban Arrieta, analista de subsoberano de Banco Mariva precisó que se trata de está "ordenada en cuestiones fiscales y endeudamiento y por ello los bonos tienen un mayor valor que otros activos subsoberanos".

“Los bonos cordobeses son de lo mejor que se puede encontrar en el mercado, dentro del segmento provincial gracias a que tiene mejores fundamentos. Los inversores no le exigen un rendimiento tan alto, justamente porque sus fundamentos son más sólidos que otras provincias”, sostuvo.

Señaló que si bien la provincia tiene el 98% de su deuda en dólares, el déficit primario es de -3,5% y el déficit financiero es de 6 puntos de los ingresos. Además, el resultado corriente que no incluye obra publica marca un superávit de 11 puntos. Al incluir la obra pública arroja un déficit, lo que muestra que la provincia tiene un ambicioso plan de obras públicas.

El endeudamiento de Córdoba es moderado con 8,3% de PBI provincial (Producto Bruto Geográfico) a la vez que la deuda equivale al 47,5% de sus ingresos anuales.

En base a los números provinciales, desde Megainver también resaltan la calidad crediticia y los números que presenta Córdoba en materia fiscal.

“Al margen del resultado electoral prácticamente descontado, y que favorecería a un candidato con el buen visto del mercado, es una provincia con números fiscales y de deuda solventes. Por supuesto que si el resultado de las elecciones pinta un panorama muy distinto a lo esperado, esto podría tener mayor impacto sobre la deuda soberana y provincial”, comentó el portfolio manager de Megainver.