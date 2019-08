El mercado espera un lunes negro con salto del dólar y duro golpe a activos argentinos

El mercado espera un lunes negro luego de la amplia diferencia que el oficialismo logró sobre la oposición en las PASO. El pronóstico coincide. Esperan un salto importante en el tipo de cambio, una dispara del riesgo país y un desplome de los activos argentinos.

Los analistas y operadores consultados por El Cronista consideran que si bien el Banco Central (BCRA) tiene un abanico de herramientas para tratar de contener la suba del dólar, el Gobierno no cuenta así con opciones para frenar la disparada del indicador que mide el JP Morgan, o detener una fuerte caída de acciones, bonos y ADRs .

"Vamos a tener un día realmente negro en los mercados. Desde el lado del tipo de cambio el Central va a salir a suavizar el movimiento todo lo que pueda, usará todas las herramientas, venderá en contado, algo que no hizo hasta ahora, pero no le quedará otra", analizó en diálogo con El Cronista el analista financiero Christian Buteler.

El BCRA puede contener el dólar, pero las acciones y bonos no tienen red de contención, advirtió un operador.

Sin embargo, planteó que "acciones y bonos no tienen red de contención y menos después de la fuerte suba del viernes", cuando dos informes de consultoras que daban ganador a Mauricio Macri inyectaron optimismo en los mercados y las acciones saltaron más de un 7%.

Santiago López Alfaro, economista y socio de Delphos reconoció que esta derrota es tan dura para el Gobierno como lo será para el mercado: "Hay que ver si lo pueden parar. Los bonos y acciones van a ir fuerte para abajo y el dólar muy fuerte para arriba".

Recomendó a la gente "permaner en dólares -que era lo que veníamos recomendando a clientes- y esperar hasta que el mercado descuente esta derrota" y ver cuáles son las medidas que tomará el Gobierno.

En este sentido, los consultados no descartaron que la autoridad monetaria anuncie medidas mañana antes de la apertura del mercado a las 10 de la mañana, que podrían incluir una decisión del Comité de Política Monetaria (Copom) de emergencia para definir los pasos a seguir.

"La noche puede ser larga hoy para el directorio del BCRA", graficó un operador en referencia a reuniones que podrían darse para analizar los pasos a seguir, aunque desde la entidad se prefirió el silencio.

Mauro Mazza de BullMarker Brokers planteó que para la City "la diferencia no tiene lógica alguna y representa un game over" para la actual gestión. En un informe que elaboró la firma sobre cómo actuaría el Central ante un posible escenario con una victoria del oficialismo se planteó que a las 7.30 se podrán ver los primeros precios sobre bonos locales en Franckfort y a las 8 la plaza londinense puede comenzar a desarmar posiciones en Argentina, a lo que a las 9,30 am se sumaría la plaza de Nueva York de NDF.

Con la apertura del mercado local a las 10 am, el BCRA comenzaría a vender en Rofex para contener el precio a lo que sumaría ventas en contado.

Un operador del mercado de cambios que prefirió hablar en off reconoció que el tipo de cambio puede rozar los $ 50 y resaltó que habrá que ver también que pasará con la tasa de Leliq.

Gustavo Quintana de PR Cambios, no descartó que la entidad que dirige Guido Sandleris actué en spot además que en futuros para contener la depreciación del peso ante un escenario inesperado.

El mercado espera una presión alcista sobre el dólar.

Miguel Arrigoni, CEO de Firts indicó que mañana será "si se confirman las sospechas mañana va a ser un día difícil, hay que seguir el dólar y la tasa que ya tiene un techo ridículo" y consideró que de subir la tasa "no van a parar al dólar, pero si generan más desconfianza".

Para Gabriel Holand, director de HR Global coincidió en que el modus operandi del Central estará direccionado a "subir más la tasa, sostener con futuros y ventas cash de reservas".

"Me parece que se abre un panorama de mayor incertidumbre en el plano financiero. Los dólares del FMI, la tasa de interés podría seguir siendo la válvula de presión que use el BCRA para contener la divisa. Es una estrategia cortoplacista que hace agua", cuestionó.

Señaló que una opción podría ser "algún tipo de consenso que permita tomar medidas más racionales que empujen la actividad económica".

Para el analista Pablo Ricatti la del lunes será una mañana más que complicada: "No creo que haya donde esconderse", respondió respecto a la posibilidad de los inversores a buscar algún refugio a la derrota inesperada del oficalismo.

Recordó que el martes "hay que renovar Letes" y será todo un problema ya que "no va a entrar nadie", después de los números que dieron más de un 45% en favor de Aníbal Fernández y un escaso 32% al Ejecutivo.