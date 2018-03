El mercado espera que la inversión crezca 0,9% este año y 7,5% en 2017

El pago a los holdouts está por efectivizarse, pero los ajustes económicos seguirán postergando el crecimiento de la actividad, de la inversión y el empleo, según el último informe de LatinFocus Consensus Forecast.

El gobierno ha sido enfático en su expectativa de que la inversión sea el motor de la recuperación y el crecimiento de la economía, luego de que el país retorne a los mercados internacionales de deuda. Pero los panelistas de LatinFocus pronosticaron un alza de la inversión de sólo 0,9% este año, pero un crecimiento del 7,5% el año que viene.

Las altas tasas de interés y la inflación dificultan las inversiones a largo plazo. Los panelistas de Latin Focus esperan que la inflación no oficial alcance el 33,4% en 2016 y que caiga a 20,4% en 2017. En tanto, pronostican un tipo de cambio de $ 16,45 por dólar para fines de este año y de $ 18,57 el año que viene.

En cuanto al consumo, esperan una caída del 1,2% este año y un alza del 3% el año que viene.

"La mejora de las relaciones con la comunidad internacional ya está dando sus frutos. El mes pasado, el gobierno anunció que se ha asegurado u$s 3.500 millones en financiamiento del Banco Mundial durante los próximos dos años para ayudar a desarrollar proyectos de agua, salud y vivienda. Por otra parte, el 15 de abril, (la calificadora) Moody’s mejoró la calificación de crédito de Argentina de Caa1 a B3 citando una mejora en la política económica", dice el informe publicado ayer, que también estima que la deuda pública sobre el PBI ascenderá al 35,6% este año y al 32% el año que viene.

Y agrega: "Las reformas del gobierno podrían llegar a ser políticamente costosas, debido a que la alta inflación producto de la reciente depreciación de la moneda, los recortes de empleo en el sector público y el final de las reformas populistas tienen el potencial de desencadenar disturbios públicos".

Así es que esperan que el PBI real se contraiga 0,7% este año, pero tras caer 1,4% en el segundo semestre y recuperarse 2% en el último trimestre del año. Para 2017, los analistas proyectan que la economía crecerá 2,9%.

Arreglos internos

"El lento ajuste a las políticas del nuevo gobierno, los bajos precios de las materias primas y la prolongada recesión en Brasil son factores que enturbian las perspectivas de crecimiento para este año. Sin embargo, la economía probablemente se acelerará en el mediano plazo en medio de una mejora en el sector externo y del retorno del país a los mercados internacionales de crédito", explica.

Con estos pronósticos, los panelistas esperan que la actividad industrial caiga 0,5% este año y repunte a 2,6% el año que viene. En tanto, el desempleo ascenderá a 8,4% este año, por encima del 7,4% del año pasado pero para decaer a 8% el año que viene.

El ajuste de las políticas del gobierno incluye la reducción del déficit fiscal, al ponerse como meta alcanzar el 4,8% del PBI este año y 3,3% el próximo año. Los panelistas de FocusEconomics son más pesimistas que el gobierno y esperan que el déficit fiscal alcance un 5,2% este año antes de la reducción a 4% en 2017.

Con todo, el sector externo también puede ser una carga. Los panelistas de Latin Focus Consensus Forecast esperan que las exportaciones crezcan un 5,6% en 2016 y que las importaciones se contraigan 2,7%, empujando así el superávit comercial de u$s 1.800 millones.

Para 2017, el panel espera que las exportaciones aumenten 7,2% y las importaciones se expandan 9,8%, con un estrechamiento del superávit comercial a u$s 400 de millones. Así esperan que el déficit de cuenta corriente externo alcance el 2,1% el PBI este año (u$s 10.300 millones) y a 2% del producto el año que viene (u$s 11.300 millones).