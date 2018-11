El mercado espera que la Fed sugiera una suba de la tasa para diciembre

Los miembros de la Reserva Federal (Fed) finalizan hoy una reunión de dos días en la que si bien no se esperan definiciones sobre la tasa de referencia sí podrían ofrecer guiños al mercado sobre qué pasará en diciembre. A diferencia de otros encuentros de política monetaria, que se celebraban martes y miércoles, las elecciones legislativas del martes hicieron que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, en inglés) se corriera un día.

La última suba se concretó en septiembre, cuando la Fed elevó la tasa en 25 puntos básicos, por lo que la dejó en un rango de entre 2% y 2,25%. Esa decisión le valió un (nuevo) exabrupto del presidente de Estados Unidos, Donald Trump: "La Fed está loca", dijo. La buena salud de la economía estadounidense promovió esa tercera suba en lo que va del año, pero para el mandatario el incremento es demasiado rápido y el contexto de caídas de precios de Wall Street no era el mejor para hacerlo.

"No espero suba de tasas. Quizás lo importante es el forward looking para diciembre, cuando habrá un ajuste", dijo Diego Martínez Burzaco, director de MB Inversiones. En esa misma línea, agregó: "No veo ajuste esta semana, pero sí veo un ajuste alcista de 25 puntos básicos para dejar el costo del dinero en la zona de 2,25% y 2,50% hacia fin de año".

En el mercado coinciden, dado que los retornos de los bonos estadounidense crecieron luego de que el fuerte repunte del empleo sugiera un alza de tasas.

El experto en mercados internacionales, Luis Palma Cané, recordó que, además de los buenos datos de empleo del viernes pasado, por primera vez el costo de mano de obra mostró un alza interanual por arriba del 3%, "lo cual indica que, ya con un pleno empleo, empieza a jugar una presión inflacionaria de parte del mercado laboral. En definitiva, esto ratifica la política monetaria adoptada por la Fed".

En la misma sintonía, Martínez Burzaco, expresó: "El último dato del mercado laboral mostró una aceleración en la tasa de crecimiento de los salarios en Estados Unidos, algo que la Reserva Federal mira muy de cerca para decidir si ajusta o no su tasa ya que eso tiene una incidencia directa en la inflación".

"No creo que vaya a pasar nada en esta reunión. Lo que podemos esperar es la reafirmación del diagnóstico. Tal vez alguna rectifique lo que el mercado espera, que es una suba que a la deje en 2,5%. Y si todo continua así, veremos tres alzas más el año que viene, que lleven la tasa a 3,25%, nivel en el que la Fed considera una tasa neutra que, en la teoría, le permitiría crecer al país a un ritmo de 2,5%, 3%, sin que la inflación pase de 2,2%, 2,3%", señaló Palma Cané.