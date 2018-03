El mercado apuesta por un acuerdo con los holdouts para este mes

El mercado recibió con sorpresa el preacuerdo al que llegó el gobierno argentino con los bonistas italianos beneficiados por un fallo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial, que había ordenado el pago de u$s 900 millones.

En un momento clave de las negociaciones con los holdouts, encabezados por los fondos NML y Aurelius Capital, el equipo económico dio senales de que empieza a cerrar el capítulo del default, lo que refuerza las expectativas del mercado de que las negociaciones podrían resolverse tan pronto como este mes. Estas apuestas se ven reflejadas en las subas que tuvieron los bonos en dólares durante los últimos días en Wall Street - si bien ayer frene a la noticia reaccionaron poco. En concreto, desde el 22 de febrero el Discount escaló 4,3% hasta u$s 115,19, el Par subió casi un 4% hasta u$s 62,3, el Global 17 lo hizo en 2,7% hasta u$s 114,76 y el Bonar 24 1,5% hasta u$s 107,5.

“La noticia del acuerdo [con los bonistas italianos] se anticipó al mercado, lo tomó por sorpresa. Significa empezar a cerrar temas y ayuda a mostrar al juez que la Argentina tiene voluntad para solucionar estos temas. Sin embargo, no creo que sirva de base para arreglar el juicio con Elliott y los ‘mee too‘. Creo que eso va a ir por otros canales”, dijo Miguel Kiguel, socio de Econviews.

Según Alejo Costa, jefe de estrategia de Puente, el mercado esperaba que el acuerdo con los bonistas italianos se resolviera más adelante porque era algo que se podía postergar. Aún así, considera que el Gobierno consiguió un buen acuerdo, ya que supone una ganancia para los acreedores de apenas un 3% anual. El hecho de que los bonos subieran un poco es una indicación de que el mercado lo ve positivo, agregó Kiguel. “Es un momento tan difícil del mundo que para ver un rally fuerte en los títulos hacen falta noticias más fuertes”, aclaró el economista.

Es que si bien los bonos tuvieron fuertes alzas con el optimismo de una resolución cercana, la suba que le queda a los bonos en la etapa del pre-acuerdo es muy limitada, sostuvo Costa, puesto que los precios actuales son altos. En este sentido, los activos que podrían ver una suba de 10 ó 15% son los denominados en dólares regidos por ley extranjera, una vez que se concrete el acuerdo con los holdouts y cuando el Congreso de su aprobación.

“El mercado está casi descontando un acuerdo este mes. Una vez concretado el acuerdo, los títulos que podrían subir son los títulos ley extranjera como el Global 17 y el Discount, cuyo atraso está explicado porque son bonos que están en default”, dijo el economista Ezequiel Asensio.

Si bien en lo que va del ano el rendimiento de los activos muestra que el país continúa por la senda de la “normalización” económica y que todavía hay espacio para la compresión de spreads, el deterioro de la situación mundial podría limitar las ganancias potenciales en este frente, sostuvo la consultora ACM.

“Es un mundo distinto. Argentina va a ser de los ganadores en este mundo pero hay que terminar el proceso con los holdouts. Los bonos están rindiendo 7,5% y creo que pueden bajar entre medio y un punto, por lo menos inicialmente. Si Argentina mejora la calificación, puede llegar al nivel de Uruguay o Chile, que rondan 4,5%, pero al menos este ano no lo vemos a ver”, dijo Kiguel.