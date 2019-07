El mercado advierte: defaultear intereses de Leliq "puede quebrar el sistema"

El candidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernandez, dijo que si gana las elecciones dejará de pagar intereses de las Leliq para aumentarle a los jubilados, y las repercusiones no tardaron en llegar.

Entre otras cuestiones, como la falta de cumplimiento a un compromiso de parte del nuevo Gobierno, no pagar las Leliq, ya sea el total o solo los intereses repercutiría sobre el ahorrista de plazo fijo.

Las Leliq, o letras de liquidez, es un instrumento a 7 días que subasta diariamente el Banco Central, cuyos únicos inversores son los bancos, quienes a su vez, colocan el dinero proveniente de los plazos fijos de sus clientes. Es decir, que de no pagar esa deuda, el banco tendría problemas para hacer frente a la devolución de los pesos depositados por el ahorrista.

Las Leliq solo pueden ser adquiridas por los bancos.

Así lo expresó el especialista en mercados internacionales Luis Palma Cané: "Creo, en primer lugar, que Alberto Fernández es el mejor jefe de capaña de Mauricio Macri; en segundo lugar, es un irresponsable e ignorante; y en tercer lugar, en el caso enventual de que pudiera hacer lo que propone, lo que podría suceder es la quiebra del sistema financiero."

El experto remarcó que "todas esas inverisiones son fondeadas con los depósitos de la gente, si no paga los intereses de la Leliq quiebra el sistema, y si en cambio provoca una extensión de los plazos, genera un estrés de liquidez fenmonemal".

Mariano Sardans, Ceo de la gerenciadora de patrimonios FDI, subrayó que "lo que hay que explicar es que la Leliq es el espejo del plazo fijo y el banco lo que hace es trasladarle al ahorrista la mayor parte de la tasa de la Leliq". Y aclaró que es necesario recordar que el banco no puede colocar el 100% del plazo fijo tomado en este instrumento. "El gobierno estimula la competencia para que los bancos le trasladen al ahorrista la máxima tasa", añadió.

Al respecto, el director de HR Global, Gabriel Holand, dijo que “claramente es una cuestión desequilibrante que solamente Alberto Fernández lo mencione; que simplemente lo pueda decir genera inquietud, porque juega contra los plazos fijos”.

"Si no se pagan los intereses de la Leliq quiebra el sistema", advirtió Luis Palma Cané.

Para el director de MB Inversiones, Diego Martínez Burzaco, los dichos de Fernández, "son una declaración electoralista que es difícil llevar a la práctica porque generaría un impacto no menor en el sistema financiero, ya que detrás de las Leliq están los depósitos a plazo fijo, así que eso podría generar una salida de depósitos".

Además, Martínez Burzaco señaló que "las Leliq y sus intereses son un instrumento de política monetaria y no dinero a merced de la Anses ni del Tesoro como para decidir discrecionalmente subir las jubilaciones o salarios".

Por su parte, el Ceo de FIRST Corporate Finance Advisors, Miguel Arrigoni, prefirió la cautela: "Yo no sé si lo que quiso decir es que va a defaultear. Creo que de fondo lo que dice es que en vez de pagar intereses prefiere pagar a los jubilados, lo cual es románticamente cierto".

No obstante, advirtió que en el caso de optar por no cumplir el compromiso de las Leliq, "defaultaer es sembrar un problema, porque no importa lo que no se pague, lo que hace es arrastrar todo; es un mal negocios, un acto de demagogia pura".

"Me parece que lo que quiso decir es que, en vez de pagar intereses, habría que usar la plata para otra cosa. En esto de acuerdo, la tasa en este nivel es una locura, todo este esquma de tasas es un disparete, más cuando el dólar está planchado. Esperemos que pueda aclararse", agregó.

Por su parte, Holand también se enfocó en la preocupación que generan las declaraciones como primera decisión política: “Hay que recordar que los convenios están para cumplirse. Si cualquier gobierno arranca sin cumplir lo que está firmado... ¿qué nos espera?”.

Asimismo, comentó que “más allá del exabrupto, esto favorece poco al peso y mucho al dólar” y agregó: “Me llama muchísimo la atención que lo haya dicho porque me imagino que los candiatos saben los efectos de ste tipo de planes”.