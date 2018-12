El mensaje de la Casa Blanca sumó nerviosismo: Wall Street cayó casi 3%

Las bolsas del mundo cerraron hoy mayormente en rojo y en los niveles más bajos del año (o muy cercanos a eso en los casos en los que no tocaban ese piso), pero las mayores pérdidas se observaron en Wall Street, donde los principales indicadores marcaron caídas superiores al 2%.

El Dow Jones Industriales, principal indicador de Wall Street, cayó 2,91% y terminó en los 21.792,20 puntos.

El selectivo S&P 500, que mide el comportamiento de las principales empresas del mercado neoyorquino, perdió 2,71% y finalizó en 2351,1 enteros. Por su parte, el Nasdaq Composite, que sigue la evolución de las firmas tecnológicas más importantes, bajó 2,21% y retrocedió a 6192,91 unidades.

El contexto es complicado: a las proyecciones de una desaceleración global y en medio de señales de que la tregua entre China y Estados Unidos no tiene muy buenas perspectivas, se sumó el “cierre” del gobierno de Estados Unidos, con la posibilidad incluso de que se extienda en el tiempo, y un nuevo capítulo en el enfrentamiento entre Donald Trump y la Fed en torno al nivel de tasas.

Trump lanzó más dardos contra Powell, el jefe de la Fed.

En Asia, el índice Nikkei de la bolsa de Tokio cayó un 1,11% hasta los 20.169,19 puntos, alcanzando su mínimo del año. También cerró en baja del 0,4% el Hang Seng de Hong Kong, aunque subió un 0,43% el chino Shangai Composite, que de todos modos sigue cerca de su piso en 52 semanas.

En Europa -donde no todos los mercados abrieron, por el feriado de Navidad-, el FTSE 100 de Londres revirtió la baja incial y subió 0,14%, mientras que el CAC 40 de París cayó un 1,45%, lo que lo dejó en el nivel más bajo en por lo menos un año.

El viernes, los principales indicadores de Wall Street había cerrado en rojo, en mínimos en más de 15 meses y con el industrial Standard & Poor’s camino a registrar su peor año desde 1931.

Blindaje inversor

Los precios del petroleo, en tanto, cayeron más de un 6% y perforaron su piso del año. Los futuros del Brent del Mar del Norte perdieron u$s 3,35 (-6,19%) por barril a u$s 50,47 y el crudo estadounidense WTI bajó u$s 3,06 (-7,04%) y terminó en u$s 42,53.

La búsqueda de activos seguros hizo caer los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años más de 5 puntos base, a 2,7365 por ciento, tras tocar mínimos desde el 2 de abril a 2,7330 por ciento según datos de Refinitiv. También impulsó al yen, que tocó máximos desde agosto a 110,33 unidades por dólar.

El oro también recuperó su atractivo, manteniéndose cerca del máximo en los últimos seis meses a alrededor de 1.268 dólares por onza.